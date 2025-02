San Marino. UGRAA: Formazione “Valutazione del benessere animale e dell’utilizzo del farmaco”

Ogni mercoledì mattina a partire dal’8 Gennaio u.s. si svolge presso Casa Fabrica il corso “Valutazione del benessere animale e dell’utilizzo del farmaco”, organizzato dal Consorzio di Gestione del Fondo Mortalità Bestiame Bovino in collaborazione con Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e Cooperativa Allevatori Sammarinesi, con il Patrocinio della Segreteria di Stato Territorio Ambiente e Agricoltura.

Il corso rientra in un più ampio progetto di assistenza tecnica rivolto agli allevatori sammarinesi curato da UGRAA e ARAER (Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia-Romagna).

L’Associazione ARAER, in ragione di un convenzionamento con UGRAA, mette a disposizione delle aziende zootecniche sammarinesi il proprio personale tecnico ed esperto al fine di offrire un supporto mirato al miglioramento della gestione dell’allevamento, della qualità delle produzioni, del benessere animale e redditività dell’attività zootecnica, mediante visite ispettive, sopralluoghi, analisi di laboratorio e piani gestionali.

Nello specifico, il corso in essere, rivolto a tutti gli allevatori sammarinesi delle filiere carne e latte, è tenuto dal Dott. veterinario Alessandro Casadei Sintoni e dalla Dott.ssa veterinaria Angela Toti; le tematiche affrontate riguardano il benessere animale ed il sistema italiano di valutazione Classyfarm, l’innovazione tecnologica, il controllo delle principali malattie bovine e il corretto uso dei farmaci.

Il corso proposto si pone l’obiettivo di formare gli allevatori al fine di attuare tutte le buone pratiche di gestione per un allevamento corretto e sostenibile, le quali consentono sia di garantire un alto standard vitale dei capi bovini, sia di utilizzare in modo consapevole i farmaci veterinari ed in particolare di ridurre il ricorso a farmaci antibiotici, responsabili del grave problema dell’antimicrobico-resistenza.

Il ciclo di lezioni si concluderà con un seminario “La corretta valutazione del benessere animale e dell’utilizzo del farmaco” rivolto agli allevatori sammarinesi e a tutti i soggetti interessati che si terrà sabato 1 marzo 2025 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Il Dirigente