San Marino. ULTIMA ASTA PUBBLICA del 22 marzo 2024. I prezzi base d’asta sono stati ridotti al 60% rispetto al prezzo di stima

A tutti gli interessati si comunica che il 22 marzo 2024, alle ore 9,00, presso la sala delle pubbliche udienze del Tribunale Unico si terrà la vendita a pubblica asta dei seguenti immobili:

– porzione di immobile sito nel Castello di Borgo Maggiore, al confine con il Castello di Domagnano, all’incrocio tra Via Dei Pini e Via Ca’ Raggio, posto al piano terra di maggior corpo di fabbrica con destinazione ad uso ufficio di mq. 286 circa, unitamente a porzioni di immobile con destinazione ad uso garage di mq 200 circa, contraddistinti al Catasto Fabbricati della Repubblica al F. 21 N. 478 sub. 1, 2, 4 e 5. Sono compresi i diritti in comproprietà con l’immobile di cui al Lotto B sull’agiamento esterno di mq. 992 circa. Prezzo base d’asta € 486.233,24=

– terreno agricolo sito in Località Fornace, Castello di Borgo Maggiore, al confine della zona produttiva di Valdragone, destinato a Zona Parco a P.P., di mq. 1210, contraddistinto al Catasto Terreni della Repubblica al F. 30, N.ri 644, 645, 647 e 648. Prezzo base d’asta € 29.040,00=

I prezzi base d’asta sono stati ridotti al 60% rispetto al prezzo di stima

Per qualsiasi informazione e per esaminare il predetto bene contattare il numero 0549-902116. Agli interessati che ne faranno richiesta verranno inviate le perizie di stima.