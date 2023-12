San Marino. Ultime gare dell’anno per i piloti della Scuderia San Marino

Il 2023 volge alla conclusione e sta per chiudersi un anno ricco di soddisfazioni per la Scuderia San Marino e tutti i suoi piloti, chiamati in questo fine settimana agli ultimi sforzi per chiudere la stagione.

Al Bettega Tribute saranno presenti tre piloti della società sammarinese, il leggendario Paolo Diana, Nemo Mazza e Bruno Pelliccioni.

Due equipaggi targati San Marino parteciperanno al Rally Ronde Città di Sperlonga: Jacopo Bergamin e Alice Tasselli saranno al via con la Volkswagen Polo Gt, mentre Paolo Segantini e Daiana Darderi correranno con la Skoda Fabia Evo.

Infine, Valentina Pasini farà il suo debutto come pilota al Rally Il Ciocchetto insieme al navigatore Gabriele Romei.