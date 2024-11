SAN MARINO. Ultimo appuntamento per questo ciclo della rassegna Mementi – Mercoledì d’Autore Mercoledi 27 Novembre. ll giornalista e scrittore Marcello Veneziani presenterà il suo libro Senza Eredi, Marsilio editore.

In questo saggio, una raccolta di settanta miniature di saggi, succinte biografie, profili non convenzionali, in vari casi sconvenienti. Da Pascal a Vico, da Leopardi a Manzoni, da Baudelaire a Proust e a Kafka, da Vattimo a Ratzinger, fino ai pensatori e agli scrittori più vicini a noi e viventi. Prima di loro, a essere senza eredi sono i classici, i grandi del passato, cancellati o abbandonati, quando non maledetti. Siamo scesi dalle spalle dei giganti. Senza eredi non è possibile nemmeno un pensiero nuovo, rivolto al futuro e all’essenziale, in grado di superare la nostra società dell’oblio che tende a perdere il senso critico, la cultura e l’umanità. A presentare la serata sarà Sergio Barducci.