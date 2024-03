San Marino. Ultim’ora. Arrestati tre cittadini albanesi (di cui uno residente) nella notte per spaccio di droga

Nella notte tra mercoledì e giovedì, le forze della Polizia Civile di San Marino hanno arrestato tre individui con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I sospettati, di nazionalità albanese, sono stati colti in flagrante in un’operazione mirata a contrastare il traffico di droga nella Repubblica di San Marino e nelle aree limitrofe.

Tra gli arrestati si segnala che solo uno di questi è residente nella Repubblica di San Marino, mentre gli altri due risiedono in Italia, evidenziando la transnazionalità dell’operazione di spaccio. E’ probabile che gli arresti si inseriscono in un più ampio contesto di iniziative volte al contrasto dei reati legati alla droga. Le autorità sammarinesi rimangono sicuramente in stretto contatto con i colleghi italiani, rafforzando la cooperazione transfrontaliera in materia di sicurezza e applicazione della legge, in risposta alla crescente sfida rappresentata dal traffico di droga e dalla criminalità organizzata nella regione.

I tre individui sono attualmente detenuti nel Carcere dei Cappuccini in attesa di ulteriori indagini, che determineranno il corso delle azioni giudiziarie nei loro confronti. E’ probabile che già da oggi vi siano gli interrogatori di garanzia previsti dalla normativa.

Gli arresti sottolineano l’impegno delle autorità e delle forze di polizia, in questo caso la Polizia Civile, di San Marino nella lotta contro lo spaccio di sostanze illegali.

Ulteriori dettagli sull’operazione e sulle indagini in corso non sono stati divulgati al momento.