San Marino. UN CRIMINALE DI GUERRA PUO’ RAPPRESENTARE I VALORI DELL’OCCIDENTE ? … di Dario Manzaroli

Israele si dimostra ogni giorno di più solo un tardo esperimento coloniale e nulla più .

Incapace di comprendere le ragioni degli altri , ossessivamente prepotente , arrogante e illusoriamente convinto che ogni suo agire , per quanto mostruoso, sarà giustificato dalla solita litania sul terrorismo , sul diritto alla difesa , sul povero ebreo perseguitato.

Il fondamentalismo ebraico che comanda a Tel Aviv non è migliore di quello islamico. Il progetto ormai chiaro ed addirittura dichiarato è quello di prendersi tutto e lasciare al massimo ai Palestinesi – i legittimi abitanti di quelle terre- qualche riserva indiana qua e la e/o di spingere al massimo la pulizia etnica in corso .

Genocidio a Gaza e pulizia etnica in Cisgiordania è quello che il “democratico” stato di Israele sta praticando sotto gli occhi di un Occidente complice e silente a parte qualche lamentela di circostanza sull’uso esagerato della forza.

Anche il paragone con l’Ucraina è assolutamente da rigettare .

L’Ucraina è stata aggredita ed è uno Stato che si difende e combatte contro un altro Stato . Il sostegno dell’Occidente è giustificato in se, è giustificato più globalmente come difesa delle democrazie contro le autocrazie e le dittature, è giustificato per la riaffermazione del diritto internazionale così come rappresentato dalla Carta delle Nazioni Unite .

Israele è l’aggressore e non l’aggredito , è uno stato straarmato che pretende l’egemonia regionale che combatte contro organizzazioni paramilitari che hanno il sostegno della popolazione e, nella sproporzione assoluta di forza, possono solo utilizzare atti dimostrativi per rivendicare i loro diritti. I LORO DIRITTI!!!

Se ognuno pensa di poter fare quello che vuole, allora il disastro regionale e globale è imminente.

Israele ed il suo governo fascista ed estremista ebraico pensa di poter fare quello che vuole. Ora sta bombardando il Libano e poi magari la Siria e poi magari l’Iran e poi magari lo Yemen.

Forse i Regimi di quei Paesi non ci piacciano ? (di solito più o meno in base al petrolio che possiedono) Forse desidereremmo fossero più simili a noi ? (ma le primavere arabe non sono state un gran successo) , Sicuramente però esportare la democrazia sulle ali dei cacciabombardieri israeliani si sta è rivelando un procedimento disastroso (Iraq insegna) ed alla lunga fallimentare .

La strapotenza militare di Israele alla fine sarà controproducente . SE uno Stato, creato d’imperio solo 70 anni fa, viene percepito come un cancro che tenta di metastatizzare ovunque , è solo questione di tempo prima che tutti o molti si convincano che l’unica soluzione è eliminarlo.

50.000 morti a Gaza, 90.000 feriti – quasi tutti civili- Gaza triturata da milioni di bombe e resa invivibile . su questi massacri, su queste macerie, può crescere solo un odio totale che darà i suoi frutti avvelenati .

E’ ora di agire .

Netanyahu è un criminale di guerra e va deferito alla Corte Internazionale come i criminali nazisti e come Miloscevic in tempi più recenti.

La soluzione a due stati deve essere imposta con la forza e garantita da un esercito sotto l’egida dell’ONU.

Se gli Stati Uniti devono aspettare Novembre per prendere una decisione chiara , L’unione Europea lo può fare subito cominciando a minacciare sanzioni ed interruzione dei rapporti diplomatici .

Dario Manzaroli