San Marino. Un Luogo d’Altri Tempi, il Natale delle Meraviglie rivive l’atmosfera di un Natale autentico con tutto il calore della tradizione  

San Marino, 18 novembre 2024 – Il Natale delle Meraviglie quest’anno sarà “Un Luogo d’Altri Tempi”! Dal 30 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025 turisti e visitatori della 22° edizione del Natale della Repubblica di San Marino saranno immersi in un’atmosfera vintage che li porterà a vivere un’esperienza unica attraverso un tuffo nel passato.

La magia del Natale a San Marino ripercorrerà l’atmosfera dei tempi passati dove tradizioni autentiche ed emozioni tra passato e presente si incontreranno per regalare un Natale indimenticabile per tutti. Vivere il Natale delle Meraviglie sarà come fare un passo indietro nel tempo quando i regali erano artigianali, quando la festa era salire sulla giostra con i cavallini e quando si ascoltavano con fervore i racconti e le favole.

Grandi e piccini potranno immergersi in Un Luogo d’Altri Tempi e regalarsi un Natale da portare nel cuore, un Natale da ricordare.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha presentato l’evento questa mattina in Conferenza Stampa insieme ad Annachiara Sica, Direttore dell’Ufficio del Turismo, ad Alberto Di Rosa CEO di NexTime Eventi e a Simone Ranieri, direttore artistico e regista degli spettacoli proposti.

LE DICHIARAZIONI

Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: “Il Natale delle Meraviglie torna per la 22esima edizione confermando una tradizione che unisce cultura, storia e folklore, diventando uno dei principali attrattori turistici durante il periodo invernale. Oltre a offrire una suggestiva atmosfera festiva, le attrazioni, gli show, le luminarie e i mercatini di Natale possono essere considerati una vera e propria esperienza per i numerosi visitatori che scelgono San Marino in quel periodo dell’anno. Abbiamo voluto dare all’edizione 2024 dell’evento una connotazione fortemente tradizionale chiedendo a NexTime Eventi, l’azienda che si è aggiudicata il bando per l’organizzazione dell’iniziativa, di garantire ai turisti ed ai visitatori un’atmosfera unica e coinvolgente. Ringrazio l’Ufficio del Turismo così come i privati, le Associazioni, gli enti e tutti coloro che hanno collaborato nelle differenti modalità all’organizzazione di un evento così complesso. Siamo certi che anche questa edizione saprà stupire!”

Direttore dell’Ufficio del Turismo, Annachiara Sica: “Il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi” è un progetto in linea con il valore comunicativo della destinazione turistica che San Marino ricopre durante il periodo natalizio nel segmento turistico nazionale. La campagna di comunicazione del Natale delle Meraviglie, grazie a un team di professionisti che affiancano l’Ufficio del Turismo, ovvero Expansion Group, Moab ed Evolvency, ha lo scopo di riconfermare un vero e proprio prodotto di forte appeal, in grado di attrarre un numero di visitatori sia dai territori limitorifi che dalle più importanti città d’Italia. Le attività di

comunicazione messe in campo daranno ampio spazio al digital, con il coinvolgimento di influencer di prossimità e nazionali ma vedranno anche attivazioni OOH nei prioncipali bacini d’utenza dei territori limitrofi.”

Project Manager NexTime Eventi, Alberto Di Rosa:” Siamo felici ed entusiasti di organizzare la nostra sesta edizione del Natale delle Meraviglie per la Repubblica di San Marino: un viaggio che è iniziato nel 2018. Ogni anno siamo ispirati dalle bellissime location del centro storico di San Marino cercando di trovare concept unici e distintivi che permettono ai nostri progetti di essere veri e propri format immersivi per il pubblico. Dall’accoglienza alle luminarie, dalle ambientazioni alle attrazioni, tutto viene studiato nel minimo dettaglio. Quest’anno abbiamo voluto portare la tradizione e il calore del passato, valorizzando San Marino come un Luogo d’altri tempi, ispirandoci alle giostre/ carosello dell’800, con i suoi cavallini iconici intarsiati a mano. Grande novità sarà il Villaggio di Babbo Natale a Campo Bruno Reffi con il Villaggio degli Alpaca, dove grandi e piccini potranno entrare in contatto con loro in totale sicurezza e rispetto degli animali.”

Direttore Artistico NexTime Eventi, Simone Ranieri: “Ogni anno è entusiasmante tornare nella Repubblica di San Marino e trovare nuovi stimoli che possano avvolgere il visitatore nel calore del Natale, esaltando le bellezze del centro storico. Fortunatamente, è facile trovare sul Titano spunti ed occasioni per creare attrazioni emozionali per turisti e cittadini. Quest’anno abbiamo voluto valorizzare la tradizione, riscoprendo giostre antiche, i costumi ed il caldo sapore di installazioni ed attività di “altri tempi” attraverso il simbolo del cavallino, uno degli iconici balocchi dei bambini di un tempo che fu. Anche le luminarie che illumineranno le contrade della città rappresentano il cavallino, simbolo del Natale 2024. Il tema dell’evento è stato declinato anche nel ricco palinsesto di spettacoli, che ripercorrerà musiche ed attrazioni di “altri tempi”: dalle marching band in stile jazz dixie, alla parata delle mongolfiere giganti; dall’incantata danza di candidi unicorni a spettacoli di teatro di strada”

ATTRAZIONI

Piazza della Libertà si trasformerà ne La Piazza dei Ricordi impreziosita da magiche luci, suoni e proiezioni a tema vintage e accoglierà i visitatori con La Carrozza delle Meraviglie, un’originale, elegante e imponente Carrozza con cavalli a grandezza naturale, nella quale si potrà entrare e scattare foto, selfie o fare video per un ricordo unico da postare sui social e con il maestoso e tradizionale Albero di Natale addobbato con festoni che richiameranno l’epoca dell’800 e valorizzato da magiche luci, suoni e proiezioni.

A Campo Bruno Reffi prenderà vita il magico Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale e ospiterà la Giostra dei Ricordi, una tradizionale giostra-Carosello originale dell’800 con cavalli e carrozze in legno massiccio intarsiate e decorate a mano da veri maestri artigiani, l’unica funzionante in tutta Italia e tre suggestive baite in legno, per immergersi in un Luogo d’Altri Tempi.

Baita di Babbo Natale: fino al 25 dicembre si potrà incontrare e conoscere Babbo Natale in persona che sarà impegnato a costruire oggetti e giocattoli d’altri tempi; dal 26 dicembre la baita si trasformerà in un laboratorio di mattoncini e saranno a disposizione dei giochi in legno.

Baita dei Carillon: in questa baita i visitatori faranno un vero salto nel passato ammirando carillon funzionanti e pieni di luci. Una libreria con favole di Natale dedicata alla lettura ospiterà i piccoli lettori e i loro accompagnatori.

Baita degli Alpaca: in questa baita i bambini svolgeranno laboratori didattici e decoreranno sagome di alpaca.

La vicina ex pista di pattinaggio ospiterà inoltre tre graziosi alpaca; sarà possibile prenotare un’esperienza davvero unica, una passeggiata con gli alpaca che terminerà con un’immancabile foto ricordo.

Torna anche quest’anno l’Ice Park con la favolosa pista di pattinaggio in Cava dei Balestrieri e la meraviglia delle luminarie che lasceranno tutti senza fiato.

Presso la Galleria Cassa di Risparmio sarà esposta per tutta la durata dell’evento la Mostra d’Altri Tempi che farà riscoprire il fascino di oggetti e atmosfere di un’epoca passata, tra carillon e oggettistica dal sapore nostalgico scelti e forniti dalla Casa del Natale. Sempre all’interno della Galleria troveranno spazio dedicato i mercatini di beneficenza delle Associazioni Sammarinesi: Associazione Liluna, Carità Senza Confini Onlus, Fondazione Centro Anch’io e UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale (ISS).

E come ogni edizione del Natale delle Meraviglie, non mancheranno le baite con i Tradizionali Mercatini Natalizi in via Eugippo e in via Donna Felicissima che proporranno prodotti artigianali e squisite specialità enogastronomiche.

Gli allestimenti luminosi e le luci architetturali saranno personalizzate con il tema dell’evento e il simbolo del cavallino; le Luminarie accenderanno il calore del Natale e trasmetteranno emozioni uniche; saranno installate lungo le contrade e nei luoghi iconici del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO. In questa edizione sarà possibile illuminare via Gino Giacomini anche grazie al contributo delle attività commerciali di via Gino Giacomini e Via Piana, mentre il collegamento fra il P9 e gli ascensori che portano a Piazzale Calcigni verrà illuminato grazie alla sponsorizzazione di Sinpar.

Grandi festeggiamenti per la Notte di Capodanno in Piazza Sant’Agata. Il deejay Mr. Lori G e la voce di Marco Corona ripercorreranno i successi dagli anni 80 fino ad oggi attraverso le hit più famose. La piazza si colorerà di luci e sarà animata da performer e ballerini.

Il 4 e il 5 gennaio il Teatro Titano ospiterà il concerto Great&Good Friends Gospel, spettacolo musicale a scopo benefico organizzato dall’Associazione Fratellanza San Marino – America che vedrà sul palco il coro “Amazing Grace Gospel Choir” di Roma, diretto dall’americano Timothy Martin.

Animazioni e spettacoli

Sabato 30 novembre, a partire dalle 16.00 le vie del Centro Storico saranno animate da una caratteristica Marching Band che raggiungerà alle 17.00 Piazza della Libertà per dare ufficialmente il via alla 22 edizione de Il Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi.

Domenica 8 dicembre, alle 16.00 un piccolo dinosauro accompagnerà i visitatori verso uno Spettacolo Pindarico. Le contrade del Centro Storico saranno animate dalla musica e dalla comicità di una Brass Band dalle sonorità swing e jazz.

Sabato 14 dicembre, appuntamento con il Concerto Gospel alle 17.00 presso la Basilica del Santo. Il gruppo “Al Ritmo dello Spirito Gospel Choir” scalderà i cuori di grandi e piccini alternando brani tradizionali e canzoni più contemporanee.

Sabato 28 dicembre, alle 16.30 per le contrade del Centro Storico lo Show delle Mongolfiere tratto dal romanzo “Il Giro del Mondo in 80 Giorni” di Jules Verne

Lunedì 6 gennaio, dalle 16.30 si celebrerà l’ultima giornata de Il Natale delle Meraviglie con la parata itinerante di marching band Funky is the way.

Social Contest #sanmarinounluogodaltritempi

Torna anche quest’anno il contest che premia la foto più bella nelle principali attrazioni del Natale delle Meraviglie pubblicate su Instagram con #sanmarinounluogodaltritempi. In palio una favolosa bici Atala a pedalata assistita messa in palio da PRB srl Veicoli Elettrici.

Per gli appassionati di treni, l’elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro all’interno della Galleria Montale sarà a disposizione per una speciale corsa nell’atmosfera degli anni ’40.

Trenino dei Ricordi: il servizio By Train, trenino su gomma, collegherà Piazzale Nazioni Unite e i parcheggi P1Bus Piazzale Calcigni, P2Bus Piazzale Ex Stazione, P3 Centro Congressi Kursaal e P6 Porta della Fratta.

Nei 2 Info Point sarà in distribuzione la Cartolina Natalizia sulla quale collezionare i timbri presso le attrazioni del Natale come l’Ice Park, l’Info Point e il Villaggio degli Alpaca di Babbo Natale. Al completamento dei timbri, il visitatore potrà ricevere un Gift realizzato da Brand Gioielli e, presentando la cartolina presso lo sportello della Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino S.p.a., avere l’Annullo Postale da collezione creato appositamente per il Natale delle Meraviglie.

In occasione del Natale delle Meraviglie, il Servizio Funivia effettuerà un prolungamento degli orari.

Appuntamento dunque per mercoledì 27 novembre alle 17.00 presso Porta San Francesco per l’accensione ufficiale delle luminarie e sabato 30 novembre alle 17.00 in Piazza della Libertà per l’inaugurazione della 22° edizione de Il Natale delle Meraviglie, Un Luogo d’Altri Tempi.

L’organizzazione dell’edizione 2024/2025 de Il Natale delle Meraviglie è stata affidata dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo a NexTime Eventi di Alberto Di Rosa sotto la direzione artistica di Simone Ranieri.

Saranno sponsor dell’evento: Giochi del Titano, DIPAS Distribuzione Prodotti assicurativi – Agente Generale Unipol Sai, #BRAND Gioielli, Titan Coop, Grafik Art.

I partner tecnici saranno: La Casa Del Natale, PRB Veicoli Elettrici, Cassa Di Risparmio.

Il visual della campagna è curato da Expansion Group, mentre MOAB è il partner per la pianificazione media, le immagini saranno realizzate da Evolvency.

INFO BOX

Il Natale delle Meraviglie – Un Luogo d’Altri Tempi

Date ed orari:

Weekend del 30 novembre e 1° dicembre, del 7 e 8 dicembre, del 14 e 15 dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 2025.

Orario: dalle 10.30 alle 19.00

Il 25 dicembre e il 1° gennaio dalle 14.30 alle 19.00.

Giostra Carosello: ingresso € 3,00 una corsa

Percorso Experience Alpaca: € 7,00 adulto oppure adulto + bambino – € 10,00 adulto + 2 bambini

Ice Park: aperto dal 30 novembre al 20 dicembre weekend e festivi dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00. Dal 2 dicembre al 20 dicembre nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.30. Dal 21 dicembre al 6 gennaio dalle 10.30 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00.

Biglietti: € 10,00 per 60 minuti – € 7,00 per 30 minuti – € 4,00 per noleggio pinguini

Great&Good Friends Gospel: 4 gennaio alle ore 21.00 e il 5 gennaio alle ore 18.00 Biglietti: € 12,00 Prevendita sul circuito VIVATICKET e in tutti i punti vendita.

Punto vendita San Marino c/o Freeshop.

Treno Bianco Azzurro: 7 e 8 dicembre, 21 e 22 dicembre, 26 dicembre, 28 e 29 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 – il 26 dicembre dalle 14.30 alle 18.00.

Trenino dei Ricordi:

Orari: dalle 9.00 alle 19.00, una corsa ogni 30 min.

Biglietti: corsa semplice € 3,00 – andata e ritorno € 5,00 – bambini fino a 120 cm gratis

Servizio Funivia Panoramica

Orari: fino alle ore 19:30. Apertura straordinaria nei giorni 25 dicembre dalle ore 14:30 alle 19:30 e 1° gennaio dalle ore 13:30 alle 19:30

Programma completo dell’evento su: www.visitsanmarino.com

