San Marino. “Un mondo più dolce” per il Natale delle Meraviglie

Al via il 25 novembre con allestimenti, luminarie, show, mostre, parate e tante sorprese

Pedini Amati: “Abbiamo voglia di vivere a pieno l’atmosfera di questo Natale”

Alberto Di Rosa (NexTime Eventi): “Orgogliosi di lavorare ancora per gli eventi del nostro Paese”

Torna come ogni anno “Il Natale delle Meraviglie” della Repubblica di San Marino. Il tema dell’edizione 2023, che si protrarrà fino all’Epifania 2024, è “un mondo più dolce”.

San Marino sarà il luogo dove, con un po’ di fantasia, le leccornie tipiche delle festività diventeranno attori di una storia dolcissima, grazie anche all’installazione in Centro Storico di elementi evocativi per la creazione di un ambient fedele al concept proposto da NexTime Eventi, che ancora una volta è l’agenzia aggiudicatrice dell’Avviso Pubblico emesso da Segreteria di Stato per il Turismo e Ufficio del Turismo per l’organizzazione dell’evento cardine della proposta invernale della Repubblica di San Marino.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha presentato l’evento questa mattina in Conferenza Stampa insieme ad Alessandra Renzi dell’Ufficio del Turismo, ad Alberto Di Rosa di NexTime Eventi e a Simone Ranieri, direttore artistico e regista degli spettacoli proposti. Una conferenza aperta con il pensiero del Segretario di Stato sul tema della violenza di genere alla luce di quanto accaduto recentemente in Italia e in vista della giornata contro la Violenza sulle donne che cadrà proprio il prossimo 25 novembre in concomitanza con l’inaugurazione de Il Natale delle Meraviglie. Le autorità e gli ideatori hanno presentato l’evento e le peculiarità dell’edizione che si aprirà il prossimo 25 novembre con l’accensione delle luminarie e l’apertura di alcune attrazioni e il 16 dicembre con lo show di Piazza della Libertà (che precedentemente sarà tenuta libera per permettere la visita del Presidente della Repubblica italiana Mattarella). Il Centro Storico di San Marino diverrà uno scenario immersivo, grazie ad un percorso che prevede photo set, attrazioni a tema e una serie di ambientazioni luminose e scenografiche che vedranno anche la realizzazione, in Piazza della Libertà, di una magica “Casa dei Cuori Dolci”. Mura, vie e contrade saranno illuminate da scintillanti luminarie, mentre il simbolo che caratterizzerà le principali contrade sarà quello del “candy”, tipico bastoncino di zucchero natalizio. Nuove luminarie per Piazza del Titano e Piazza Garibaldi. Completeranno il progetto caramelle luminose e omini di pan di zenzero. Musica natalizia sarà diffusa in tutto il Centro Storico.

LE ATTRAZIONI PRINCIPALI – Le attrazioni principali de “Il Natale delle Meraviglie 2023/2024” saranno cinque, la Casa dei Cuori Dolci, l’Ice Park, la Dolce Mostra, la Fabbrica del Cioccolato e il Grande Albero. La “Casa dei Cuori Dolci” è una casa luminosa di pan di zenzero dalla quale prenderanno vita quotidianamente dei live show (16 e 17 dicembre e dal 23 dicembre al 7 gennaio alle 17, 17.30, 18, 18.30); “Ice park”, la pista di pattinaggio sul ghiaccio situata all’interno della Cava dei Balestrieri (dal 25 novembre al 22 dicembre con apertura dalle 10.30 alle 23 nei week end e nei giorni festivi e dalle 15 alle 18.30 nei feriali. Dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle 10.30 alle 23. Ingresso 10 euro per 60 minuti, 7 euro per 30 minuti); la “Fabbrica del Cioccolato” una grande tensostruttura riscaldata con scenografie, luci natalizie, laboratori e spettacoli dove gli assistenti di Babbo Natale Goloso aiuteranno i bambini a scrivere la ricetta di un dolce speciale e le loro letterine per Babbo Natale da imbucare nella grande cassetta postale. Sara? inoltre presente un laboratorio di dolci nel quale i più piccoli potranno giocare con la pasta modellabile. Babbo Natale incontrerà lì i bambini più piccoli. La struttura della “Fabbrica di Cioccolato” ospiterà anche il family show “Alla scoperta di un mondo più dolce” (8, 9 e 10 dicembre, due repliche quotidiane alle ore 15:30 e alle 17:30, ingresso 5 euro). Dall’8 al 10 dicembre Babbo Natale sarà invece in “Galleria Cassa di Risparmio”, dove sarà esposta per tutta la durata dell’evento anche la “Dolce Mostra” di sculture di cioccolato del Maestro Rinaldini. Su Piazzale Domus Plebis dal 16 dicembre sarà posizionato “Il Grande Albero” di luci.

PARATE E ALTRE INIZIATIVE – Parate e show itineranti vivacizzeranno il Centro Storico mentre per gli appassionati di social network e fotografia è aperto un contest che mette in palio un week end sul Titano, #SANMARINOUNMONDOPIUDOLCE è l’hashtag da utilizzare. Come ogni anno Via Eugippo e Via Donna Felicissima ospiteranno i mercatini con 34 baite di prodotti tipici e articoli natalizi. Saranno allestiti info point e nursery per le famiglie. Con Brand Gioielli, main sponsor dell’evento, sono previste attività che prevedono per i visitatori la possibilità di ritirare un gioiello speciale realizzato da Brand Gioielli al completamento di una serie di attività e numerosi sconti.

Un trenino su gomma collegherà i parcheggi P9, P2 Bus, P3 e P6.

IL PALINSESTO EVENTI – Il 25 novembre alle 17 a Porta San Francesco si terrà la Cerimonia di accensione delle luminarie, a seguito della parata itinerante della Santa Claus Funky Band nelle vie del Centro Storico dalle 17. L’8, il 9 e il 10 dicembre si terranno i Family Show “Alla Scoperta di Un Mondo più Dolce” (Campo Bruno Reffi). Il 16 dicembre alle 17 sarà inaugurata la “Casa dei Cuori Dolci” in Piazza della Liberta?. Il 31 dicembre la “Festa di Fine Anno” con DJ Set su Piazzale Lo Stradone; il 6 gennaio lo spettacolo dell’Epifania per le Contrade del Centro Storico.

LE DICHIARAZIONI – Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha ribadito la sua fiducia in NexTime ricordando come Il Natale delle Meraviglie rappresenti l’evento clou della proposta invernale sammarinese. “La varietà delle iniziative, l’alto numero di eventi e show e il livello degli allestimenti sono in linea con le nostre aspettative -ha spiegato Pedini Amati- e sono certo che incontreremmo il gradimento del pubblico”.

Alberto Di Rosa di NexTime Eventi ha presentato il palinsesto spiegando che “è un onore lavorare per la Repubblica di San Marino con la fiducia delle istituzioni. Siamo certi di poter offrire a pubblico e turisti un progetto di altissimo livello”.

GLI SPONSOR – Determinante come sempre il sostegno degli sponsor: Brand Gioielli, DiPAs Distribuzione Prodotti assicurativi – Agente Generale UNIPOL SAI, San Marino Outlet Experience, GrafikArt, TitanCoop, Illusion Group, Energreen, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino.

Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili sul sito www.visitsanmarino.com.

San Marino, 20 novembre 2023/1723 d.F.R.

Congresso di Stato