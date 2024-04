San Marino. Un pomeriggio di lettura per bambini con albi illustrati a tema di disabilità/inclusione

Nel costante intento di promuovere l’inclusione, la conoscenza e la consapevolezza, l’associazione Attiva-Mente, in occasione della Giornata Europea per la Vita Indipendente promossa da ENIL, organizza in collaborazione con i “Lettori con la Valigia”, per sabato 4 maggio a partire dalle 17.00, un pomeriggio di letture destinato a sensibilizzare i più piccoli sulla diversità e l’importanza dell’accettazione.

Convinti di quanto sia fondamentale che i bambini imparino fin da piccoli ad accettare e rispettare le differenze, gli albi illustrati sono senz’altro un modo molto efficace per avvicinare i bambini a questi concetti in modo accessibile e coinvolgente.

Oltre alla lettura ad alta voce, l’evento sarà anche l’occasione per presentare la raccolta di libri (https://www.attiva-mente.info/libri/scaffale-libri) che Attiva-Mente ha messo a disposizione di chiunque vorrà richiederli in prestito per approfondire e comprendere temi molto importanti legati alla disabilità, tra i quali appunto, il diritto alla Vita Indipendente.

Al termine sarà offerto un rinfresco.

L’evento, aperto a tutti i bambini e le loro famiglie, si terrà sabato 4 maggio presso la sede di Attiva-Mente a Gualdicciolo, in Via F. da Montebello n.5 (all’interno del Centro Gualdo) dalle ore 17:00.

Attiva-Mente invita caldamente a partecipare e a contribuire a creare un futuro più inclusivo per tutti.

Attiva-Mente ( #ILDay2024)