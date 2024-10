San Marino. Un Rallylegend indimenticabile per la Titano Motorsport

Siamo arrivati alla conclusione del 22° Rallylegend, come ogni anno regala emozioni. In particolar modo quest’anno per noi della Titano Motorsport perché ha fatto si che l’equipaggio argentino, Karina Dobal e Bahillo Lisandro, venisse fin qua ed utilizzasse la nostra Mitsubishi Lancer Evo IX in concomitanza al neodebutto di Aurora Cavalli sul sedile di destra in una gara quasi vera con suo papà, Marco Cavalli, alla guida della Ford Escort MKII tra le Legend Star, il divertimento e qualche imprevisto non sono mancati.

“Un rally vissuto col gusto dei vecchi tempi… – commenta Marco – Perseguitati da piccoli problemi che non ci hanno permesso di svolgere tutte le speciali ma grazie al “boss” Bruno Pelliccioni mi ha permesso di giungere al palco per poter festeggiare con mia figlia. Come immaginavo, la Ford della Titano Motorsport ovviamente a trazione posteriore ci ha fatto sorridere sempre di più, ad ogni prova riuscita a portare a termine… Altra grande soddisfazione aver avuto al mio fianco mia figlia Aurora che ha svolto egregiamente il suo ruolo preparandosi per il prossimo rally che spero di disputare con la mia Clio in prove cronometrare. Un grazie a tutta la Titano Motorsport, Officina Tontini e ai PB ma ancora ai grandi Gino, Scintilla, Tonelli, Stefano e Samanta, oltre allo sponsor Nemo Immobiliare per avermi aiutato in questo 22° Ralylegend. La Titano Motorsport è sinonimo di rally hold style, passione, amicizia ed allegria, una vera garanzia per vivere questo sport in modo sano e competitivo. Grazie Bruno Pelliccioni un grande e vero amico che ha permesso tutto ciò.”

Felici di aver messo a disposizione la Mitsubishi Lancer Evo IX alla driver argentina Karina Dobal ed al suo fido naviga Bahillo Lisandro che insieme nel 2016, unica donna, ha vinto il titolo federale rally argentino in Classe N4, aperto a tutti, mettendo in riga anche gli uomini. Per loro non è stato semplice correre lontano dal loro paese ma sono stati favolosi, ce l’hanno messa tutta per dare il massimo ed adattarsi al fondo asfaltato a cui Karina non era abituata.

Ecco un piccolo commento tradotto dallo spagnolo di Karina: “è stato spettacolare correre con la potente Mitsubishi della Titano Motorsport. È stato un enorme piacere condividere del tempo con l’intero team. Una grande gara con un risultato inaspettato. Orgoglioso di aver portato Tandil e l’Argentina in un posto speciale.”

La Titano Motorsport è onorata di aver contribuito ai vostri sogni.