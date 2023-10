San Marino. Un utente AASS non può avere più di un impianto fotovoltaico ad utenza? … di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo

Buon giorno, vi scrivo per portarvi a conoscenza di un problema presso l’AASS che a mio parere ha dell’incredibile.

Premessa: le energie rinnovabili ed in particolare il fotovoltaico sono tecnologie su cui San Marino ha investito importanti risorse.

Ci sono tanti sammarinesi che negli anni passati hanno realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto di casa oppure presso altri edifici di proprietà o anche prendendo in affitto l’uso di un tetto altrui.

Recentemente, con l’aumento dei prezzi del gas, molti vorrebbero aumentare l’energia elettrica prodotta dal sole per potere sostituire le caldaie a metano o gas o gasolio con delle caldaie elettriche (le pompe di calore).

Chi non ha più spazio sul proprio tetto, potrebbe/vorrebbe realizzare un secondo impianto presso un secondo edificio di proprietà oppure affittando un tetto altrui, ma ciò gli è incredibilmente precluso forse perché l’AASS non è in grado di gestire più di un contatore di produzione per utente?

Un utente AASS non può avere più di un impianto fotovoltaico, perché l’AASS non ha la capacità tecnica di gestire più di un impianto di produzione per utente?

Sarebbe come dire che se uno ha il conto a Serravalle deve versare i soldi solo in quella agenzia perché se li versasse in Borgo, la banca non sarebbe in grado di gestire tale versamento.

Se fosse così i sammarinesi potrebbero risparmiare migliaia di euro di gas, con grande beneficio per l’ambiente.

Confidando che il vostro sito possa fare qualcosa, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti

Un lettore