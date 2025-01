San Marino. Una battura di caccia al cinghiale poteva finire in tragedia. Sparato per errore un colpo ad una finestra di un’abitazione

Grande spavento domenica mattina a Domagnano, nelle località San Michele e Ranco, durante una battuta di caccia al cinghiale.

Un colpo di fucile calibro 12 con palla unica, sparato da una postazione fissa, ha infranto il vetro di una finestra in via Umano da Sterpeto, finendo nel salotto di un’abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 11:40, mentre la proprietaria di casa era seduta sul divano. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’accaduto ha sollevato una forte preoccupazione per la sicurezza delle attività venatorie in prossimità delle abitazioni.

Immediato l’intervento della Guardia di Rocca, che ha effettuato i rilievi del caso, fotografato i danni e raccolto la testimonianza della signora. In seguito, sul posto è giunta anche la Guardia Ecologica, che ha sequestrato i fucili utilizzati nella battuta e ascoltato i cacciatori presenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.