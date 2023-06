San Marino. Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare a Marrakesh

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Matteo Rossi, quale Capo Delegazione e Sara Conti, parteciperà a Marrakesh alla Conferenza Parlamentare UIP sul Dialogo Interreligioso, in programma dal 13 al 16 giugno p.v.

La Conferenza è organizzata dall’Unione Interparlamentare e dal Parlamento del Regno del Marocco in collaborazione con Religions for Peace e con il sostegno dell’Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite (UNAOC) e della Mohammadia League of Religious Scholars.

La delegazione parteciperà agli incontri finalizzati ad affrontare questioni riguardanti l’inclusione e la convivenza per promuovere la pace e la comprensione attraverso il dialogo politico, la cooperazione e l’azione parlamentare.

Il Dibattito Generale sarà incentrato sull’argomento principale “Parlamenti e leader religiosi: promuovere il dialogo, lavorando insieme per il nostro futuro comune”.

L’agenda dei lavori prevede altresì numerosi Panel di alto livello con dibattiti su temi quali: lavorare insieme per la promozione dello Stato di diritto, promuovere la pace regionale e globale attraverso il dialogo interreligioso, esempi da tutto il mondo di diversi sistemi religiosi secolari, favorire la cooperazione tra parlamentari e comunità religiose per mobilitare la società verso una maggiore moderazione, solidarietà e inclusione, chiarire il rapporto tra Stato di diritto e libertà di religione per preservare la statualità e la cittadinanza, promuovere la parità di genere e la partecipazione dei giovani, nonché la fiducia e il riconoscimento reciproco per contrastare l’incitamento all’odio e le sfide digitali alla democrazia, salvaguardare e rafforzare diritti e libertà fondamentali per società più giuste e coese, con l’azione congiunta di legislatori e leader religiosi.

La Sessione si concluderà con l’adozione, da parte degli Stati membri dell’Unione Interparlamentare, di una dichiarazione di alto livello.

San Marino, 13 giugno 2023/1722 d.F.R.

