San Marino. Una mezz’ala dalla Serie D per il Tre Fiori: ecco il ventunenne Federico Benedettini

“Siamo una squadra rinnovata, ma questo non mi spaventa, anzi: sarà ancora più stimolante conoscerci e creare un gruppo compatto, che sappia affrontare tutte le sfide che ci aspettano”

Settori giovanili di qualità, due anni in Serie D e tanta voglia di riscatto. Con queste premesse è arrivato al Tre Fiori Federico Benedettini, centrocampista che, a dispetto del cognome, non è nato a San Marino ma a Cesena. Protagonista con l’Under17 dello Spezia, poi in Primavera all’Imolese, Benedettini è approdato “tra i grandi” con il Mezzolara nell’agosto 2022, società dove è rimasto anche nella passata stagione collezionando 36 presenze.

“È stata un’esperienza molto formativa, ma anche una delusione per la retrocessione finale e per me era il momento di cambiare aria e cercare nuovi stimoli. Così ho scelto il campionato sammarinese e sono molto emozionato per l’opportunità che mi ha dato il Tre Fiori di dimostrare qua il mio valore. Non conosco questo torneo, ma parlando con qualche amico che ha giocato a San Marino e conoscendo il direttore sportivo Lo Russo e le ambizioni del Tre Fiori non ho avuto dubbi ad accettare questa sfida”.

Che cosa si possono aspettare da te i tifosi gialloblù? “Sicuramente il massimo impegno in campo. Come caratteristiche tecniche, sono mezz’ala di spinta, corro tanto, mi piace inserirmi in avanti e posso giocare anche da trequartista. Ovviamente tutto dipenderà dal modello di gioco che mister Girolomoni ci vorrà fare intraprendere. Non vedo l’ora di andare in campo e iniziare con il gruppo. Siamo una squadra rinnovata, ma questo non mi spaventa, anzi: sarà ancora più stimolante conoscerci e creare un gruppo compatto, che sappia affrontare tutte le sfide che ci aspettano. Non sarà facile, perché il campionato propone avversari di alto livello, ma potremo giocarci le nostre carte per raggiungere quello che è il sogno di tutti noi: regalarci un’esperienza nelle Coppe europee con la maglia del Tre Fiori”.