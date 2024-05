San Marino: una stagione straordinaria – Il messaggio della Presidenza 

Voglio rivolgere un profondo ringraziamento alla squadra, allo staff ed alla dirigenza tutta per il meraviglioso campionato giocato e culminato con il prestigioso accesso ai Play-Off.

Come Presidente avevo già provato, in altre esperienze, l’emozione e la soddisfazione di centrarli; questa volta, però, avrò anche la soddisfazione di vederli giocare.

Voglio rivolgere pubblicamente un ringraziamento particolare a chi ha reso possibile tutto questo, ovvero ai precedenti azionisti e dirigenti, per la maggior parte cittadini sammarinesi che, 3 anni fa, hanno condiviso, progettato e realizzato insieme un sogno: ricostruire il San Marino Calcio.

La nuova proprietà e dirigenza non hanno alcun merito per il successo sportivo di oggi. La nuova proprietà e dirigenza hanno solo permesso che il meraviglioso percorso iniziato e ben costruito da altri, potesse arrivare oggi alla sua prestigiosa conclusione. La stagione non è ancora finita ragazzi: Sempre forza San Marino Calcio!!!

Il Presidente