San Marino. UNA TRENTINA DI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA IMPEGNATI NEI SERVIZI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALLO “SHOPVILLE GRAN RENO

DOMENICA 19 GENNAIO 2025: UNA TRENTINA DI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA IMPEGNATI NEI SERVIZI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALLO “SHOPVILLE GRAN RENO”.

Casalecchio di Reno (BO): Nella giornata odierna, una trentina di Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, unitamente al 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna”, hanno controllato centinaia di giovani, in particolare alla Stazione Ferroviaria “Casalecchio Palasport” e nelle adiacenze del centro commerciale, attraverso pattuglie automontate e appiedate, coadiuvate dall’Unità cinofila dell’Arma per eseguire un preventivo e deterrente servizio ad alto impatto visivo. Le operazioni dei Carabinieri hanno portato al rinvenimento, nei confronti di giovani, di alcuni grammi di sostanze stupefacenti, sequestrati in via amministrativa e nei cui confronti scatterà la relativa segnalazione alla Prefettura di Bologna. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti di un paio di persone, una trovata in possesso di un pericolosissimo e affilato rasoio da barbiere e un’altra di una roncola. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna allo “Shopville Gran Reno” proseguiranno al fine di reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza minorile.

PUNTO DI CONTATTO: Comandante Compagnia Carabinieri Bologna Borgo Panigale, Capitano Giorgia De Acutis.

COMUNICATO STAMPA INVIATO IL 16/01/2025

I CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA IMPEGNATI NEI SERVIZI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ALLO “SHOPVILLE GRAN RENO”.

Casalecchio di Reno (BO): I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno rafforzato i servizi finalizzati al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica allo “Shopville Gran Reno”, recentemente interessato da una criminalità che aveva destabilizzato la tranquillità dei clienti, tra cui numerose famiglie con bambini che frequentano l’area commerciale per fare acquisti, mangiare o passare del tempo libero in serenità. Una serenità che era venuta meno a causa di alcuni soggetti che si erano insediati nei pressi dell’ingresso e avevano iniziato a disturbare e infastidire i clienti, anche con oggetti atti ad offendere, come accaduto a dicembre, quando un addetto alla sicurezza e due Carabinieri erano stati aggrediti da un giovane armato di un coltello e dei bulloni esagonali che era stato arrestato (v. comunicato stampa del 26/12/2024). A partire da oggi e nei prossimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna procederanno al controllo dei soggetti, in particolare in prossimità della Stazione Ferroviaria e nel centro commerciale, attraverso pattuglie automontate e appiedate, coadiuvate dall’Unità cinofila dell’Arma per eseguire un preventivo e deterrente servizio ad alto impatto visivo. Inoltre, i Carabinieri provvederanno ad identificare quei soggetti di particolare interesse operativo al fine di evitare la circolazione di armi bianche od oggetti atti ad offendere.

