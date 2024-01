San Marino. “Una Voce per San Marino”, ultimi giorni dedicati al casting

Nel 2024 prende il via la fase finale di casting per partecipare alla terza edizione di “Una Voce per San Marino”, il festival che offre l’opportunità di partecipare al prossimo Eurovision Song Contest. L’evento si svolgerà dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmö, in Svezia.

La terza fase di casting si terrà dal 12 al 14 gennaio 2024 e dal 18 al 21 gennaio 2024 presso il San Marino Outlet Experience. Le iscrizioni sono arrivate da 31 Paesi, tra cui Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Israele, Italia, Lithuania, Lussemburgo, Malta, Mauritania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Slovenia, Olanda, Ungheria.

Durante i casting, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare alle masterclass tenute dai professionisti del settore musicale, tra cui Domenico “Mimmo” Paganelli, Domenico “Mimmo” Gallotti, Diego Locanto, Ruggero Ricci, Vanessa Chiappa e Andrea Fresu.

Grazie a un accordo tra San Marino RTV, la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino e Media Evolution srl, il festival permetterà al vincitore di rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia.

La Finalissima del Festival, organizzata da San Marino RTV in collaborazione con Media Evolution, sarà trasmessa in diretta nazionale e vedrà otto artisti emergenti e otto artisti già affermati competere tra loro. Una giuria qualificata decreterà l’artista vincitore, senza vincoli o limitazioni, indicando anche il secondo e il terzo classificato.

Il percorso per accedere a “Una voce per San Marino” include l’iscrizione tramite il sito web ufficiale. Successivamente, si svolgerà una fase di “Accademia e Casting” che prevede un incontro di formazione sul settore dello spettacolo e una valutazione musicale tramite audizione privata. I semifinalisti avranno l’opportunità di partecipare alla fase semifinale il 15 e 16 febbraio 2024. Il vincitore finale sarà decretato il 24 febbraio 2024 al Teatro Nuovo Dogana e la cerimonia sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV e in streaming sul sito ufficiale.