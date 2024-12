San Marino. UNAS. Contratto Artigianato: firmate le tabelle retributive 2024/2026 garantita la corretta competenza economica sia per i lavoratori che per le imprese

Nella serata del 19 dicembre 2024, UNAS, OSLA, CSdL, CDLS e USL hanno sottoscritto le nuove tabelle retributive valide per gli anni 2024, 2025 e 2026, ponendo così le basi per il prossimo testo del contratto collettivo nazionale destinato ai lavoratori del settore artigianato e affini. Questa convergenza tra le parti rappresenta un risultato significativo, poiché consente di colmare la vacanza contrattuale del 2024 e di garantire la corretta competenza economica sia per i lavoratori che per le imprese. Grazie a ciò, il cedolino relativo al mese di dicembre verrà elaborato entro il 10 gennaio 2025, includendo il conguaglio per la vacanza contrattuale. A tal proposito, anticipiamo il file riepilogativo contenente i valori concordati. Si segnala, inoltre, che il gestore del software ha confermato la piena operatività del programma per l’elaborazione dei prossimi cedolini. L’obiettivo delle parti è definire l’intero accordo entro il mese di gennaio 2025.

UNAS, OSLA, CSdL, CDLS e USL