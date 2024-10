San Marino. UNAS. Patente a punti: spiraglio di luce una soluzione entro la fine del mese è fondamentale per le imprese sammarinesi

Le imprese sammarinesi che operano in Italia senza una stabile organizzazione devono, dal 1° ottobre, rispettare le normative italiane sulla patente a punti, equiparandosi alle imprese italiane che operano in cantieri mobili o temporanei. Tale nuova regolamentazione ha sollevato delle difficoltà che UNAS (Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi) ha immediatamente portato all’attenzione delle Segreterie di Stato competenti (Esteri, Industria/Artigianato e Lavoro).

Una particolare dedizione di tutte le parti è stata la base per intraprendere un lavoro approfondito di analisi e confronto, mirato a rendere formalmente validi i documenti sammarinesi equipollenti a quelli richiesti in Italia. Il lavoro ha incluso anche l’identificazione delle aree che richiedono interventi e miglioramenti per consentire una piena armonizzazione normativa (corsi specifici quali rischi, preposti, ecc.), facilitando così l’iscrizione delle imprese sammarinesi al sistema della patente a punti.

Grazie a questo importante sforzo, si è aperto un dialogo costruttivo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana, che fa ben sperare in una soluzione positiva e reciproca prima della fine del mese.

Parallelamente, UNAS ha avviato corsi integrativi in materia di sicurezza, riconosciuti in Italia (rischio alto e preposto), che partiranno tra tre giorni e si concluderanno il 25 ottobre, con l’obiettivo di consentire alle imprese di ottenere la patente a punti entro novembre, rispettando così le scadenze normative.

Inoltre, UNAS ha predisposto la possibilità di aderire alla soluzione provvisoria per il mese di ottobre: la trasmissione di una PEC contenente una dichiarazione temporanea, valida solo per le aziende che risultano conformi ai requisiti di legge. Si invita, però, a prestare attenzione al fatto che tale dichiarazione può essere sottoscritta esclusivamente da chi è pienamente in regola.

UNAS è a disposizione degli associati per un ulteriore approfondimento sul tema, previsto per mercoledì 16 ottobre, alle ore 12, presso la propria sede. I corsi di sicurezza partiranno il giorno successivo, giovedì 17 ottobre.

Segreteria UNAS – Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi