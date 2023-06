San Marino. Un’auto con targa sammarinese e uno scooter coinvolti in un frontale a Riccione. Grave un 23enne

Incidente frontale questa mattina a Riccione in via San Lorenzo. Coinvolti un’Audi con targa sammarinese e uno Scarabeo con a bordo un 23enne. La dinamica dell’incidente è ancora da accertare, ma in seguito all’impatto, lo scooter è volato in un campo circostante scaraventando il ragazzo sull’asfalto. Il giovane è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, con trauma cranico e toracico.

Meno gravi le condizioni dell’autista dell’Audi la quale ha riportato lievi danni. Sul posto anche i sanitari del 118, l’eliambulanza da Ravenna e la polizia locale. Chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia.