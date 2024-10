San Marino. Under 15: un super Baji?  trascina la Bosnia nel debutto con San Marino

La Bosnia ed Erzegovina si dimostra superiore nella gara di debutto nel Torneo di Sviluppo U15 organizzato in Albania. Scambio di colpi in avvio, con una punizione calciata alto dai ragazzi di ?ulum ed un’iniziativa di Monaldi – che penetra in area di rigore, vedendo il suo cross deviato da un avversario che aggiusta la palla per l’uscita di Škobi?, che abbranca con qualche imbarazzo. La Bosnia ed Erzegovina passa all’8’ con Baji?, che colpisce in ripartenza. Il raddoppio si infrange sulla traversa sugli sviluppi di un corner, con Michelotti sollecitato nella circostanza. Poco prima la difesa sammarinese si era chiusa molto bene su Baji? , innescato da un’azione travolgente di Leto. San Marino prova a riportarsi in partita col buon lavoro di Montebelli, pizzicato però in fuorigioco dopo essersi smarcato in piena area. In precedenza, un’iniziativa di Augusto Ceccoli aveva generato una punizione pericolosa, che San Marino ha gestito con uno schema per liberare la conclusione – imprecisa – di Monaldi. La miglior opportunità per i Biancazzurrini matura al 36’, con Angelini che libera la conclusione, bloccata da Škobi?. Così, al 41’, ecco il 2-0 bosniaco: ancora Baji? , che sfrutta il gran lavoro di Dujakovi? – in costruzione e nel velo a centro area – per fare doppietta.

Dopo il palo di Alilovi? in chiusura, la Bosnia ed Erzegovina triplica le marcature nella ripresa. Al 50’ è ancora Baji? a timbrare, facendo valere le sue doti fisiche per farsi spazio in area e battere il portiere. Michelotti, l’estremo sammarinese, è determinante di piede su Milijevi?, che saprà rifarsi al 75’ – lanciato in contropiede per realizzare il 4-0. San Marino si era appella ai riflessi di Michelotti anche poco prima, quando il portiere ha neutralizzato un contropiede quattro-contro-uno con una prodezza di Kara?i?. In pieno recupero, Veizaj assegna un penalty in favore dei ragazzi di ?ulum, che griffano il definitivo 5-0 con Dreca. Nell’occasione, Michelotti arriva a toccare col guantone la conclusione mancina del centrocampista avversario, senza riuscire a spingere il pallone fuori dallo specchio.

I Biancazzurrini torneranno in campo venerdì alle 11:00 per affrontare i padroni di casa dell’Albania, che nel pomeriggio hanno superato i pari età delle Isole Faroe con il punteggio di 4-1. La sfida, come tutte quelle del torneo, sono disponibili in diretta gratuita sul canale YouTube della Federcalcio albanese (FSFH).

Torneo di Sviluppo Under 15, 1. giornata | San Marino-Bosnia Erzegovina 0-5

SAN MARINO

Michelotti, Angelini (46’ Testoni), Aureli (59’ Baggiarini), A. Ceccoli (70’ Gasperoni), Della Balda (65’ Frulli), Mazza (59’ Amati), Monaldi (46’ Renzi), Montali (46’ M. Ceccoli), Montebelli (46’ Lepri), Piergiacomi, Prendi

Allenatore: Dario Vanni

BOSNIA ED ERZEGOVINA

Škobi? (55’ Baroš), Topi? (46’ Hrka?), Beguni? (55’ Dahija), Leto (65’ Kara?i?), Baji? (55’ Milijevi?), Dujakovi? (46’ Dreca), Mujki?, Berhamovi?, Serdarevi? (30’ Vasiljevi?), Vu?kovac (46’ Hodži?), Alilovi?

A disposizione: Alagi?

Allenatore: ?edomir ?ulum

Arbitro: Veizaj (ALB)

Assistenti: Mile (ALB) e Bregasi (ALB)

Quarto ufficiale: Kusta (ALB)

Marcatori: 16’, 42’, 51’ Baji?, 62’ Milijevi?, 90+2’ (r) Dreca

FSGC