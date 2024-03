San Marino. Under 16: Baldazzi non basta, l’Albania passa. Il torneo è però del Kosovo

Nella terza ed ultima sfida del Torneo di Sviluppo, la Nazionale Under 16 di Loris Bonesso cede ai padroni di casa dell’Albania. È la squadra del tecnico Ardi Behari a sbloccarla al 9’: cross dalla destra per la testa di Jordan Luan Kinnavong che svetta più in alto dei centrali biancoazzurri e batte Alessandro Cenci. I Titani reagiscono e hanno poco dopo un’occasione con Nicola Molinari che recupera bene un buon pallone ma al momento del tiro viene fermato dal capitano avversario Nuhaj. Le Aquile albanesi però al 23’ raddoppiano: contropiede veloce manovrato da Mihana che poi serve il compagno Myrtaj, l’attaccante riesce a sfondare su Colombini e Zavoli e a battere successivamente Cenci.

I Titani però non mollano e si rimettono subito in partita: punizione dal limite di Leone Arlotti verso la porta, l’estremo difensore albanese la tocca e manda la sfera sul palo, sulla ribattuta il più veloce è Alessandro Baldazzi che – dopo la rete della scorsa partita con il Belize – timbra il 2-1. Si va così a riposo sul minimo vantaggio per l’Albania che però ad inizio ripresa aumenta le distanze. Ottimo filtrante di Shega per il compagno Kinnavong che non sbaglia e segna la doppietta personale. Verso il quarto d’ora finale San Marino ha un’altra chance per accorciare con Simone Tamagnini – pescato benissimo in profondità – che avanza verso la porta e tenta la conclusione, ma l’assistente dell’arbitro alza la bandierina e segnala fuorigioco. I minuti scorrono e si arriva al triplice fischio dell’arbitro che consegna i tre punti all’Albania. Vittoria che porta le Aquile a quota sette, così come il Kosovo – vincente oggi per 3-0 sul Belize – che si aggiudica il torneo in virtù dello scontro diretto a favore.

FSGC | Ufficio Stampa