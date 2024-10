San Marino. Under 16 Femminile: Titane in gol nel 6-1 della Romania

Anche la seconda amichevole internazionale disputata a Buftea premia la Romania padrona di casa, che si impone con il punteggio finale di 6-1. Al gol in apertura di Bortea fa seguito il raddoppio al quarto d’ora a cura di Cândea. In mezzo, un’iniziativa di Elisa Terenzi – imprecisa al tiro – e un bell’intervento di Arianna Forcellini. Le Titane ci provano anche con Paone, imbeccata pregevolmente dalla solita Terenzi, ma la difesa rumena si chiude efficacemente. Dopo due parate di Forcellini su Banciu e – soprattutto – sul lob di Colibaba, la Romania triplica con Olah. Prima dell’intervallo San Marino sfiora nuovamente il gol con Paone, che non ottiene più di un corner. Nel finale di frazione, la squadra di Damaschin allunga nel punteggio con la seconda rete di Olah e l’acuto di Banciu – per il 5-0 al giro di boa. Nella ripresa Forcellini nega la doppietta a Cândea, prima di cedere all’iniziativa di Zamfir. Tra i due episodi, Elisa Terenzi centra in pieno la traversa della subentrata ?tefan che non riuscirà a condurre in porto il clean sheet. La stessa Terenzi va infatti a segno al 74’ con un gol sensazionale, sfruttando una spizzata all’indietro del centrocampo rumeno che mette in moto la punta, bravissima a bruciare in velocità Nicolae e punire ?tefan con una perfetta parabola dal vertice destro dell’area di rigore. Niente da fare per l’estremo difensore rumeno, scavalcata dalla parabola tesa di Elisa Terenzi, che lega il suo nome al primo gol internazionale segnato fuori dalla Repubblica di San Marino dall’Under 16 Femminile.

Under 16 Femminile, Amichevole internazionale | Romania-San Marino 6-1

ROMANIA [4-3-3]

Heim (46’ ?tefan); Fülop (58’ Craiovan), Bor?ea, Nicolae, Bogo?; Banciu (58’ Cico?), Lionte, Colibaba (80’ Turcu); Olah (46’ Nombot), Cândea (58’ Zamfir), Cojanu

A disposizione: Coman, Apostol, Stanea, Turcu

Allenatore: Iosif Damaschin

SAN MARINO [4-2-3-1]

Forcellini; Benedettini (70’ A. Terenzi), Paolini, Andreini (46’ Stifani), Carli (84’ S. Forcellini); Tamagnini (58’ Francini), Yazici; Bonciucci (32’ Bianchi), Penserini (84’ Ragazzini), E. Terenzi; Paone (84’ Moroni)

A disposizione: Lazzaretti, Bartoli

Allenatore: Giacomo Piva

Arbitro: Diani Ungureanu (ROM)

Assistenti: Raluca Ene (ROM) e Nicoleta Suhan (ROM)

Quarto ufficiale: Valentina Florescu (ROM)

Marcatori: 1’ Bortea, 16’ Cândea, 34’, 44’ Olah, 45’ Banciu, 59’ Zamfir, 75’ Terenzi

