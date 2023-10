San Marino. Under 21: domani la sfida alla Turchia

Un mese dopo l’Irlanda, la Nazionale Under 21 è nuovamente in trasferta per un incontro delle qualificazioni europee. Ieri Matteo Cecchetti ed i suoi ragazzi sono atterrati a Istanbul, sede della gara che li vedrà impegnati domani sera contro la Turchia. Questa mattina una seduta leggera, mentre nel tardo pomeriggio i Biancoazzurrini sosterranno l’Allenamento Ufficiale allo stadio di Ümraniye, teatro del match contro la formazione di Levent Arca Sürme, che finora condivide quota zero in classifica con San Marino per aver perso le due sfide con Irlanda e Italia. In casa biancoazzurra c’è qualche assenza: non figura tra i convocati lo squalificato Matteoni e nemmeno Santi, Toccaceli e Sensoli, tutti alle prese con infortuni. Tornano in lista invece in lista Renzi, Pasquinelli e Rastelli, alla prima chiamata in questo ciclo di qualificazioni ma già visti con la Nazionale Under 21 in precedenti uscite. Primissima volta invece per Marco Gasperoni, Luca Terenzi e Alberto Guerra, tutti classe 2004.

“È vero che tra squalifiche e infortuni il bacino dei convocabili è stato un po’ condizionato – afferma il Commissario Tecnico – Ma, al di là di questo, la squadra che ho a disposizione è sicuramente di ottimo livello e pronta ad affrontare un impegno di questo tipo. Mi aspetto senz’altro una partita dura, contro una squadra che vorrà a tutti i costi muovere lo zero in classifica e che potrà fare anche affidamento sul fattore campo. Però per noi questo conta relativamente. Tutte le partite vanno affrontate alla stessa maniera, e cioè mettendo grandissima attenzione in fase difensiva e senza mai smarrire il coraggio e la voglia di offendere. Proveremo anche a sfruttare le debolezze che in questo momento sono costate alla Turchia quello zero in classifica.”

Per la seconda gara consecutiva i giovani Titani giocheranno lontano da San Marino. Ma, a differenza del mese di settembre, questa volta l’impegno sarà singolo anziché doppio. “Storicamente il primo impegno è quello dove puoi contare sulla maggiore disponibilità di energie ma dove facciamo più fatica ad entrare nel ritmo gara. – prosegue mister Cecchetti – Viceversa, nel secondo impegno troviamo più facilmente il ritmo però le energie scemano più velocemente. Qui dovremo essere molto bravi ad approcciare nel modo migliore la gara, facendo fin da subito quel che ci siamo prefissati, col vantaggio di non avere il condizionamento della gestione delle energie. Dovremo insomma giocare senza risparmio, e fin dal principio della gara”

Turchia – San Marino sarà la quarta fatica dei Biancoazzurrini in queste qualificazioni europee, la terza dei padroni di casa. Si giocherà alle 19:45 locali, le 18:45 italiane. Ecco la lista dei convocati del Commissario Tecnico: