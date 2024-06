San Marino. Under 21 favolosa in amichevole: Zannoni stende Gibilterra con una tripletta

Benchè in gara non ufficiale, la Nazionale Under 21 riassapora il gusto di una vittoria che mancava da tanto tempo, e lo fa infliggendo tre gol a Gibilterra, ospite dei Titani ad Acquaviva per la prima di due amichevoli ravvicinate. Mattatore indiscusso del pomeriggio è Samuele Zannoni, che mette la firma su tutte e tre le marcature biancoazzurre. Ma una menzione speciale la merita senz’altro anche la fase difensiva della Selezione di casa, che concede davvero il minimo agli avversari. Alla fine dei conti, Pietro Amici dovrà compiere solo un intervento di un certo livello, e a risultato ampiamente acquisito.

Matteo Cecchetti dispone i suoi con il 3-5-2. Sulle fasce ci sono due Alberto, Guerra e Riccardi: quest’ultimo – classe 2006 – è alla ‘prima’ in Under 21. Come detto, è la giornata di Samuele Zannoni. Il 10 biancoazzurro stuzzica subito Victor dopo un duetto con Guerra: il portiere di Gibilterra va giù rapidamente ed evita che la palla si insacchi sul primo palo. Ne nasce un angolo, che Riccardi pennella sulla testa dello stesso Zannoni, dimenticato sul secondo palo: incornata implacabile e vantaggio San Marino. Al 7’ c’è una grande opportunità per il raddoppio: Zannoni scippa la sfera a Stevens, dribbla Douah e si presenta solo contro Victor, ma il tiro è senza veleno. È invece inesorabile, Zannoni, quando Riccardi lo imbocca con un cross basso dalla corsia mancina: sul primo palo lisciano tutti, ma sul secondo sbuca il 10 di casa che fa comodamente 2-0 e doppietta. Fin lì Gibilterra aveva attaccato confusamente, collezionando un paio di angoli senza alcun esito. Per il resto, è una Nazionale di San Marino pienamente padrona del campo e del gioco. Tanto dominio richiede, però, di essere tradotto in un risultato ancor più ampio. Missione compiuta al 26’, quando Victor esce malissimo sul cross di Guerra lasciando la palla nella disponibilità di Zannoni, che vince il duello aereo con Ostheider ed insacca a porta vuota. La tripletta non fa che incendiare ulteriormente le polveri del 10 di Cecchetti, che alla mezz’ora va vicino addirittura alla quarta marcatura: è il legno a fermare il suo mancino.

Un secondo legno viene colpito nella ripresa. Zannoni recupera la sfera sulla tre quarti campo e la offre a Giacopetti, che incrocia col destro e coglie il basamento del palo alla destra di Victor. Ancora Zannoni nelle vesti di rifinitore al 58’: il suo colpo di tacco offre un’opportunità di tiro a Toccaceli, che dal limite impegna severamente Victor. I ritmi calano e per assistere ad un’altra occasione da gol bisogna attendere una ventina di minuti. Gibilterra sviluppa la sua azione a destra, la difesa respinge corto il cross e McGrail ne approfitta per scaricare un destro violento verso la porta di Amici, che ci mette i pugni e protegge il clean sheet. Nel finale di gara è San Marino ad avere due grosse occasioni per ritoccare il punteggio. La prima se la costruisce Tommaso Benvenuti, che divora metri e metri di fascia prima di scoccare un mancino destinato al ‘7’ più vicino: Victor è attento e tocca in corner. Nel recupero, Guidi borseggia McGrail e serve subito Zannoni, che prova ad infilarsi fra le maglie larghe della difesa ospite ma calcia senza dare troppo angolo, favorendo la presa di Victor. Può comunque dirsi più che soddisfatto il 10 biancazzurro – che si porta a casa il pallone – così come il CT Matteo Cecchetti. La Nazionale Under 21 ha performato in maniera eccellente sotto il profilo della concentrazione, della garra e anche dell’efficacia nell’area avversaria, meritando questa larga vittoria. Ora qualche giorno di riposo prima di tornare a sfidare Gibilterra nella seconda amichevole (in programma sabato alle 12:00 a Montecchio), cercando di riproporre, e magari perfino migliorare, tutto ciò che ha brillato oggi.

Under 21, amichevole internazionale (non ufficiale), MD1 | San Marino – Gibilterra 3-0

SAN MARINO [3-5-2]

Amici; Guidi, Matteoni, M. Sancisi (dal 65’ Ciacci); Guerra (dal 46’ Giocondi), N. Sancisi (dal 62’ Pasolini), Valli Casadei (dal 77’ Dolcini), Toccaceli (dal 77’ Chiaruzzi), Riccardi (dal 46’ T. Benvenuti); Zannoni, Giacopetti (dal 62’ D’Addario)

A disposizione: Borasco, Terenzi, Giambalvo

Allenatore: Matteo Cecchetti

GIBILTERRA [4-2-3-1]

Victor; Ostheider (dall’88’ Hancock), Douah (dal 64’ Smith), Britto, Mauro (dal 46’ Yeo); Clinton (dall’88’ De Torres), Stevens (dal 46’ Federico); Borge (dall’88’ L. Avellano), Emrani (dal 40’ McGrail), Richards (dall’88’ Soleci), De Rio (dal 64’ Mason)

A disposizione: B. Avellano

Allenatore: David Ochello

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Salvatore Tuttifrutti

Quarto Ufficiale: Andrea Righi

Ammoniti: Dolcini, Giocondi, L. Avellano

Marcatori: 5’, 16’ e 26’ Zannoni

FSGC | Ufficio Stampa