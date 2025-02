San Marino. Under 21: sorteggiati i gironi per le qualificazioni agli Europei 2027

Si sono svolti questa mattina a Nyon (Svizzera) i sorteggi relativi alle qualificazioni agli Europei Under 21 la cui fase finale si svolgerà nel 2027 in Serbia e Albania. La Nazionale U21 di San Marino – guidata dal CT Matteo Cecchetti – è stata inserita nel gruppo A con Spagna, Romania, Finlandia, Kosovo, e Cipro.

I Titani dunque torneranno ad affrontare la Spagna, testa di serie del sorteggio, dopo i precedenti del 2016 e del 2005. Da ricordare che nell’ottobre 2005 i Biancazzurrini – guidati all’epoca da Sereno Uraldi – si tolsero anche lo sfizio di segnare una rete alle “Furie Rosse” con Matteo Valli.

Sono quattro anche i precedenti con la Finlandia: oltre alle tre sconfitte, da segnalare anche un validissimo 0-0 con gli Scandinavi maturato nel 2014 (alla guida dei Titani ci fu Matteo Papini).

Evoca anche buoni ricordi il confronto con Cipro: due i precedenti tra i piccoli stati, di cui una sconfitta di misura nel 2012 – con l’allora CT Pierangelo Manzaroli – per 1-2 e con il gol dei Titani a firma di Manuel Battistini.

Nessun precedente invece nelle sfide con Romania e Kosovo, due squadre che recentemente hanno mostrato ottime qualità: i primi hanno vinto il loro girone di qualificazione e strappato il pass per la fase finale di quest’anno in Slovacchia mentre lo stato dei Balcani ha raccolto ben 10 punti in un girone di qualificazione con Germania e Polonia.

Il cammino della Nazionale Under 21 comincerà il 4 settembre 2025 in trasferta con la sfida alla Finlandia mentre la prima gara casalinga allo Stadium sarà il 9 settembre con la Romania.

FSGC | Ufficio Stampa