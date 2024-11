San Marino. Under 22: Alberto Riccardi accorcia nel finale, ma i tre punti sono della Virtus

La Virtus si prende il confronto della 9° giornata colpendo due volte nel primo tempo e una nella ripresa, prima che l’Under 22 accorci con la seconda rete stagionale di Alberto Riccardi. La formazione di Acquaviva costruisce la prima occasione dopo 35 secondi di gioco: Buonocunto sventaglia per Tortori, che dal vertice dell’area punta Federico Ciacci, rientra sul destro e calcia verso porta, ben protetta da Borasco. Un minuto e la situazione si presenta quasi in fotocopia: sempre Tortori a puntare Ciacci e poi a concludere l’azione con un destro che, stavolta, finisce alto sulla traversa. Scollinato il quarto d’ora, arriva la prima chance per la San Marino Academy. Tutto nasce da una bella triangolazione fra Cervellini e Marco Gasperoni: il primo innesca la corsa del secondo che, velocissimo, penetra in area di rigore dal lato sinistro e incrocia con decisione sul palo opposto, sfiorato a Passaniti battuto. La Virtus aveva già dovuto operare un cambio per infortunio e a metà frazione la situazione si ripresenta: dentro Lombardi per Pecci. Del resto, anche Matteo Cecchetti è costretto a giocarsi uno slot quando Marco Gasperoni alza bandiera bianca: al suo posto entra Molinari. Lombardi impiega pochissimi minuti per lasciare il segno; il numero 11 neroverde salta Matia Sancisi grazie ad un rimpallo e poi fa lo stesso con Renzi, prima di conquistare il fondo da cui prova a mettere un traversone che si trasforma in un pallonetto micidiale: palla che scavalca Borasco e batte sulla faccia interna del palo opposto prima di adagiarsi in fondo al sacco. La gara torna ad animarsi in fondo alla prima frazione. Qui la Virtus avvicina il raddoppio con un mancino forte di Vallocchia su corta respinta della difesa, ma per fortuna di Borasco la mira è altissima.

Poi lo stesso portiere biancoazzurro deve volare sulla punizione dal vertice dell’area di Buonocunto. I minuti di recupero sono quelli che danno alla Virtus la tanto agognata rete del raddoppio. La segna De Lucia, di testa, su calcio d’angolo battuto da Buonocunto: ottimo il movimento sul primo palo da parte del numero 34 e altrettanto pregevole la girata che non dà scampo a Borasco. La punizione di Renzi respinta da Passaniti è di fatto la fotografia di chiusura del primo tempo. Anche il secondo si apre con un piazzato dell’Academy: batte sempre Renzi, stavolta per la testa di Giambalvo, che non riesce a dare forza al suo tentativo. La Virtus risponde in maniera molto più che consona, colpendo un clamoroso palo con il mancino a giro di Lombardi, che poi conclude la stessa azione, dalla medesima mattonella, con una soluzione più centrale, controllata bene da Borasco. La sfida si raffredda fino al 66’, quando Tortori riesce a perfezionare la giocata più volte provata nel primo tempo: riceve a sinistra, rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo, stavolta centrando in pieno l’obiettivo. Anche Simone Santi, all’80’, cerca di piazzarla a fil di palo, ma in questo caso Passaniti si allunga quanto basta per sventare il pericolo e proteggere il clean sheet. Poco dopo si accende Alberto Riccardi con una percussione laterale conclusa con un cross forte che attraversa tutta l’area senza incontrare deviazioni. L’intraprendenza del numero 11 viene premiata all’85’, quando prima si vede respingere da Passaniti la sua conclusione ravvicinata, poi, imbeccato nella stessa zona da Cervellini, incrocia perfettamente all’angolino, tagliando fuori il portiere della Virtus e regalando a sé stesso il secondo sigillo stagionale. Prima del triplice fischio c’è tempo anche per una punizione di Renzi che finisce a centimetri dall’incrocio dei pali. È l’ultimo sussulto: la Virtus chiude sul 3-1 e aggancia in vetta il Cosmos.

Campionato Sammarinese 2024-25, 9. giornata | San Marino Academy – Virtus 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Borasco; D’Addario (dal 73’ Luvisi), F. Ciacci, Giambalvo (dal 73’ M. Ciacci), M. Sancisi, Renzi, Giacopetti, M. Gasperoni (dal 24’ Molinari), N. Sancisi (dal 46’ Santi), S. Gasperoni (dal 63’ A. Riccardi), Cervellini

A disposizione: Casadei, Tumidei, S. Riccardi, Caddy

Allenatore: Matteo Cecchetti

VIRTUS

Passaniti; Piscaglia (dal 15’ Muggeo), Rinaldi, Buonocunto, Tortori (da 69’ Rizzo), Gori, Golinucci (dal 69’ E. Ciacci), Pecci (dal 25’ Lombardi), Benincasa (dal 69’ Angeli), Vallocchia, De Lucia

A disposizione: De Angelis, Montanari, Senja

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Luca Ricciarini

Assistenti: Alessandro Salvatori, Alessandro Sgrignani

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Golinucci. S. Gasperoni, Gori

Marcatori: 29’ Lombardi, 45+2’ De Lucia, 66’ Tortori, 85’ A. Riccardi

Ufficio Stampa