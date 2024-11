San Marino Under 22. Domenica c’è la Juvenes-Dogana. Federico Ciacci: “Sfida molto importante per noi”

Dopo la Folgore, un’altra squadra del Castello di Serravalle sul cammino degli Under 22. Ed un altro posticipo domenicale. L’idea è quella di ripartire dalle buone cose messe in mostra nella sfida contro i Giallorossoneri di Falciano, a dispetto di un esito finale che non ha premiato i ragazzi di Cecchetti. “Il 2-0 patito con la Folgore è stato un risultato abbastanza penalizzante – afferma Federico Ciacci – frutto di un rigore e di un taglio non seguito, errori sui quali comunque occorre migliorare. Nel primo tempo abbiamo attaccato con continuità e abbiamo avuto buone occasioni, purtroppo non sfruttate. In generale però ce la siamo giocata, crescendo in propositività dopo la loro espulsione, e facendo anche un pressing molto alto. Insomma, mettendoci coraggio. Purtroppo non siamo stati ripagati.”

La Juvenes-Dogana condivide con la San Marino Academy il fatto di non aver ancora vinto in questo campionato. Al momento i punti dei Biancorossoazzurri sono 3, frutto di altrettanti pareggi. “Questa partita è molto importante per noi, e per affrontarla al massimo ci siamo preparati con grande impegno in settimana – garantisce il difensore biancoazzurro – La classifica dice che le nostre squadre sono molto vicine e quindi, a maggior ragione, non si può scendere in campo che con in mente il massimo obiettivo. È a quello che puntiamo, consapevoli che, per prendercelo, dovremo dare il meglio di noi.”

Per Federico, finora, sei gare da titolare su sette: “Sento pienamente la fiducia del mister, così come quella dei miei compagni. È una cosa che mi aiuta moltissimo. Tutti noi stiamo lavorando molto bene. E stiamo crescendo.”

Si gioca domenica allo stadio di Fiorentino. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta streaming gratuita sulla piattaforma Titani.TV.

