San Marino. Under 22: la Folgore blinda il successo nel primo tempo, Molinari segna il primo gol stagionale

La terza forza della classifica fa valere i propri valori, chiudendo di fatto la sfida già nel primo tempo e assorbendo senza particolari danni il tentativo di ritorno degli Under 22, più propositivi nella ripresa rispetto al primo tempo ma non in grado di mettere in discussione il terzo successo della Folgore nelle ultime quattro gare. La formazione giallorossonera prende subito in mano le operazioni e sblocca la gara al termine di uno dei primissimi affondi.

La serpentina di Ura sulla linea di fondo è la giocata che crea le migliori premesse per un vantaggio che ha in Enrico Golinucci l’uomo che iscrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Al numero 8 giallorossonero basta aprire il piattone per tradurre in oro l’assist del compagno. Renzi, dalla distanza, cerca di procurare il primo pensiero a Guddo, che però non deve intervenire sul destro del play biancoazzurro, alto. Invece deve intervenire eccome, Borasco, sul mancino a pelo d’erba di Pancotti destinato ad insaccarsi a fil di palo. La Folgore rimane in controllo e raddoppia al 26’. Miori fa il vuoto sulla corsia mancina sfruttando anche un preciso dai-e-vai con Ura; l’esterno poi apre dalla parte opposta del campo per Sartori, che, libero da marcature, esplode un destro al vetriolo che si incastona sotto la traversa. Poco dopo, altro volo salvifico di Borasco sulla botta di Pancotti, scoccata dopo una bella triangolazione con Ura, che usa il tacco per armare il mancino del compagno. Lavoro per il portiere biancoazzurro ce n’è anche nei minuti immediatamente successivi. In particolare sulla rovesciata di Adami Martins successiva ad un angolo della Folgore: il portiere della San Marino Academy respinge di piede nonostante ci fosse il doppio il disturbo di Toure e Miori sulla sua visuale. Di là, Giacopetti chiede timidamente un calcio di rigore dopo aver preso posizione in area ed essere stato sbilanciato da Anzaghi: l’arbitro Ucini fa giocare. Il mancino potente e di poco alto di Pancotti su assist di Anzaghi fa da preludio all’episodio che porta la Folgore sul triplo vantaggio. L’autore dell’assist è proprio Pancotti, che ricicla un pallone mal gestito dalla difesa biancoazzurra e lo serve subito a Bernardi, il quale non ha difficoltà a direzionarlo verso la porta spalancata. Prima del duplice fischio, serve un’altra parata di Borasco su Miori, che si mette in proprio sulla corsia mancina, converge al centro e cerca di sorprendere l’estremo avversario all’altezza del primo palo, invano.

La ripresa si apre con la novità Yazici al posto di Renzi. Lato cronaca, si apre con la traversa pizzicata da Ura su punizione scodellata da Sartori. Pochi minuti e la Folgore litiga ancora coi legni. Pancotti salta Ciacci in sombrero, penetra in area e mette tanta forza nel suo mancino, che coglie in pieno il palo. Da un errato disimpegno di Borasco nasce una nuova opportunità per Falciano: Bitti raccoglie il pallone in area, lo sposta sul mancino e prova a bucare il portiere sul palo vicino; lo stesso Borasco rimedia. Intanto dalla panchina della San Marino Academy si alza Molinari, che impiega meno di due giri di orologio per lasciare il segno. Mattia Ciacci lancia per il compagno, che sfugge alla guardia di Adami Martins, dribbla Toure e si allunga sul pallone quel tanto che basta per anticipare l’uscita di Guddo, mettendo la firma sul primo centro personale in stagione e ridando speranza alla San Marino Academy. Speranza che Bitti prova subito a ri-soffocare con un gran mancino dai venti metri: la palla avrebbe terminato la propria corsa vicino all’incrocio dei pali, non fosse stato per il gran tuffo di Borasco, a far lievitare ulteriormente un voto in pagella già altissimo. Poco dopo, spazio a Protti e, nel finale, anche a Caddy. Gli Under 22 però non trovano altri episodi sui quali impostare un tentativo concreto di rimonta. La Folgore prova un’ultima sortita nel recupero, con Bitti che isola in uno contro uno e calcia forte verso il primo palo, trovando i pugni di Borasco. Finisce 3-1.

Campionato Sammarinese 2024-25, 22° giornata | San Marino Academy – Folgore 1-3

SAN MARINO ACADEMY [4-3-1-2]

Borasco; S. Gasperoni (64’ Riccardi), M. Ciacci, M. Sancisi, Grazioso (64’ Molinari); M. Casadei, Renzi (46’ Yazici), N. Sancisi; Cervellini (87’ Caddy); Giacopetti (71’ Protti), Santi

A disposizione: A. Casadei, Giambalvo

Allenatore: Antonio Gespi (sostituisce Matteo Cecchetti)

FOLGORE [3-4-3]

Guddo; Toure, Adami Martins, Anzaghi; Sartori, Golinucci, Cateni (79’ Riso), Miori; Pancotti (62’ Raschi), Turrisi (20’ Bernardi), Ura (62’ Bitti)

A disposizione: Bracconi, Cavalli, Ankotovych, Molari, Facchetti

Allenatore: Oscar Lasagni

Arbitro: Antonio Ucini

Assistenti: Manuel Bellavista, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Yassine Hafidi

Ammoniti: Borasco, M. Casadei, Ura, M. Ciacci, Yazici

Marcatori: 5’ Golinucci, 26’ Sartori, 41’ Bernardi, 65’ Molinari

