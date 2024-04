San Marino. Under 22: l’ultima è con la Folgore. Nicolò Sancisi: “Vogliamo chiudere al meglio”

Sta per calare il sipario sulla primissima stagione della San Marino Academy Under 22. I ragazzi di Matteo Cecchetti, privi della possibilità di accedere al Turno Preliminare dei play-off, si congederanno dal campionato nel tardo pomeriggio di domani. Avversaria della 30° giornata sarà la Folgore. Una sfida che, per la giovane compagine biancoazzurra, la classifica non ha affatto svuotato di significati. “Vogliamo chiudere al meglio questa stagione, ricercando un risultato che ci manca da parecchio tempo – garantisce Nicolò Sancisi – Sarà però una partita difficile e lo sappiamo. La Folgore è una squadra forte e ce lo ha dimostrato all’andata. Noi comunque daremo il massimo per portare a casa qualcosa di concreto.”

Il capolinea in arrivo autorizza a fare un rapido bilancio dell’annata che ha visto il varo di questo progetto federale votato alla crescita dei giovani. Nicolò Sancisi, al pari del fratello Mattia, ne ha preso parte solo a metà, essendo arrivato alla corte di Cecchetti a campionato inoltrato. Ma ciò non ha impedito ad entrambi di toccarne con mano gli effetti, sia nel club che in Nazionale Under 21. “È stata una stagione che abbiamo vissuto tra alti e bassi, ma il giudizio complessivo è molto positivo – afferma il centrocampista biancoazzurro – In generale, è un progetto che porta e che porterà grandi benefici anche alla Nazionale Under 21. Ne abbiamo avuto riprova contro la Norvegia, in cui si sono viste buonissime cose. Poter condividere con i compagni sia l’esperienza del club che quella della Nazionale è un fattore importantissimo per entrambi i cammini.”

Dopo tante gare al sabato, i giovani Biancoazzurri concluderanno il proprio cammino, come detto, di domenica. Domani alle 18:15 sarà lo stadio di Montecchio ad ospitare la sfida alla Folgore. La diretta sarà come sempre disponibile su Titani.TV.

Ufficio Stampa

Le foto ed i progetti grafici reperibili sui canali di informazione e social network della SMAcademy sono liberamente utilizzabili, riconoscendo i diritti di immagine alla ©SMAcademy