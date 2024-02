San Marino. Under 22: Matteo Valli Casadei presenta la sfida alla Libertas

Un’altra formazione di Borgo Maggiore sulla strada degli Under 22, che dopo le due vittorie consecutive con Pennarossa e Cailungo cercano ulteriori conferme. Domani sarà la Libertas a sfidare i ragazzi di Cecchetti in uno degli anticipi della 20° giornata di campionato. “La Libertas è una squadra molto ostica da affrontare – sostiene Matteo Valli Casadei – Noi giocheremo a viso aperto e sfruttando tutte le nostre qualità, esattamente come nelle due partite precedenti. Daremo il cento per cento per mettere in difficoltà gli avversari e per provare a toglierci altre soddisfazioni.”

La serie positiva inaugurata con il Pennarossa ha reso più leggero il lavoro quotidiano, almeno nella percezione. “Due vittorie consecutive fanno la differenza, soprattutto per il morale – conferma il giovanissimo centrocampista biancoazzurro – Ci hanno aiutato a lasciarci le spalle un periodo non semplicissimo e a lavorare con energie moltiplicate.”

Matteo ad oggi si divide fra Primavera e Prima Squadra: “L’impatto con la Prima Squadra è stato molto positivo soprattutto grazie ai compagni, che sempre molto disponibili nei miei confronti. Non ho avuto alcuna difficoltà ad integrarmi. Il campionato dei grandi è piuttosto fisico, certamente più di quello Primavera. Questa doppia esperienza mi aiuterà certamente a crescere. Il mister ci richiede personalità ma anche semplicità. In effetti anche io la penso come lui: il calcio deve essere un insieme di cose semplici ma fatte bene, e soprattutto fatte collettivamente, da squadra. Questa semplicità, unita ad una dose di sana sfrontatezza, può essere la chiave per fare ottime cose.”

San Marino Academy – Libertas si gioca allo stadio di Acquaviva domani alle 18:15. La diretta sarà come sempre disponibile su Titani.TV.

Ufficio Stampa