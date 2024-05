San Marino. Un’Opportunità Unica per il Team Building: Partecipa Gratuitamente!

San Marino Welcome, in sinergia con Podere Lesignano e Team Up & Partners con il suo brand “Eventi Motivazionali”, è lieta di invitarvi ad un evento esclusivo dedicato al team building. L’evento si terrà martedì 21 maggio 2024, dalle 10:30 alle 16:00, presso l’incantevole Podere Lesignano. Questa giornata formativa, dinamica e divertente è aperta ad aziende e professionisti interessati ad esplorare innovative strategie di consolidamento di

squadra. L’evento è ideato per offrire ai partecipanti un contesto per sperimentare pratiche di team building attraverso due attività coinvolgenti, mirate a rafforzare la motivazione, lo sviluppo del senso di appartenenza, e la

fidelizzazione di collaboratori e clienti. Il pranzo sarà gentilmente offerto da Podere Lesignano, permettendo ai

partecipanti di godere di un’esperienza completa in un ambiente rilassante e stimolante. Data la natura esclusiva dell’evento e il numero limitato di posti, la partecipazione è consentita massimo due rappresentanti per azienda.

Registrazione e conferma:

È necessario confermare la partecipazione entro mercoledì 17 maggio 2024. Per iscriversi all’evento o per maggiori informazioni, si prega di contattare:

San Marino Welcome: info@sanmarinowelcome.com | Tel: 0549 995613

Podere Lesignano: poderelesignano@gmail.com | Tel: 333 7935849

Vi aspettiamo per un giorno di apprendimento, svago e crescita!