San Marino. USC informa i propri associati in merito alla futura “Smac Turistica”

Unione Sammarinese Commercio e Turismo sta continuando a sensibilizzare i propri associati, mediante numerose comunicazioni, in riferimento al progetto della “Smac Turistica”, che si concretizzerà nei prossimi mesi, la quale sarà esclusivamente un’applicazione per smartphone scaricabile gratuitamente da parte di tutti i potenziali visitatori della Repubblica di San Marino.

Inevitabile l’impatto positivo che la nuova “FidelityApp” avrà sul mercato interno, sia per i residenti nei territori limitrofi alla Repubblica sia per tutti i turisti provenienti da tutto il mondo.

La nuova App porterà numerosi benefici e vantaggi sia per gli operatori economici che per i visitatori.

Gli operatori economici avranno la possibilità di dare visibilità alla propria attività tramite campagne promozionali mirate, rendendola ancor più visibile mediante la geolocalizzazione, mentre i visitatori, accedendo all’App, potranno consultare tutti gli eventi promossi in territorio usufruendo del VisitSan MarinoWiFi free e numerosi altri servizi.

Crediamo fortemente in questo strumento per il rilancio dell’economia sammarinese e, finalmente, dopo anni di confronti fra le associazioni, gli operatori economici e le Istituzioni coinvolte, abbiamo ragione di credere che questa nuova App darà un ulteriore impulso al commercio e commercio turistico ed in generale a tutti gli operatori che vendono al dettaglio. Inoltre, in questi giorni abbiamo inviato altre proposte alla Segreteria di Stato per le Finanze, Ufficio Smac e Segreteria di Stato per il Turismo, perché si possano valutare ulteriori implementazioni al progetto Smac e Smac turistica.

USC si rende disponibile verso gli operatori economici associati per qualsiasi chiarimento anche operativo auspicando di proseguire un confronto costruttivo, di visione comune, anche con il nuovo esecutivo della trentunesima legislatura.

Unione Sammarinese Commercio e Turismo