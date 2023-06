San Marino. Uscita di Rete dalla maggioranza. L’intervento in Consiglio del 13.06.2023 di Marco Gatti, Segretario di Stato alle Finanze

Non e? facile intervenire per parlare di questa crisi , questa maggiorana nasce da momento storico straordinario, da partiti che erano all’opposizione che si sono uniti per avere una maggioranza forte in grado di dare le risposte necessarie: risistemare il tribunale, il bilancio dello Stato e la situazione bancaria e finanziaria, a partire da Cassa di Risparmio. Ora questo governo si e? trovato anche nella situazione di non affrontare solo questo, abbiamo avuto cose inaspettate. Ricordo nei primi congressi, quando portai i dati dello Stato, i 9 colleghi insieme a me si grattavano gli occhi da lontano, la preoccupazione era elevata. La visita del Fmi ci aveva riportato una situazione drastica, in piu? e? arrivato il covid. Poi, superato il covid, abbiamo dovuto affrontare la crisi energetica mondiale e l’aumento dei costi e adesso abbiamo a che fare anche con l’aumento inflazionistico. Il governo e? stato molto bravo nell’affrontare le emergenze, ma e? piu? debole nel lavorare sulla prospettiva e nel creare condizioni. Sullo sviluppo economico, che aveva visioni diverse, legittime, ha trovato i maggiori ostacoli. Abbiamo avuto problematiche sulla cessione di terreni e imprese e per portare norme per lo sviluppo di settori in difficolta?, come quello alberghiero. Il problema non e? tanto l’immobilismo e l’agonia, ma se c’erano condizioni per portare avanti questo: dare una prospettiva. Ricordo un incontro di maggioranza, i primi giorni di gennaio, in cui c’eravamo dati due priorita?: sviluppo e riforma Igr da portare insieme velocemente, e’fallito. Oggi si discute se andare avanti o no, io non credo questa esperienza che sta per cambiare sia stata immobile e non lo sara?, cosi? come non vedo nessun tipo di agonia. Di fronte a sfide come l’accordo di associazione, che ha una scadenza e deve vedere un governo legittimato ad andare a trattare, e una continua tensione all’equilibrio di bilancio, credo sia responsabilita? di questa maggioranza che e? rimasta quella di portare avanti i punti fondamentali fino al prossimo anno. Sulla legge elettorale: nelle clausole di decadenza non trovo la causa della coalizione ‘rotta’.

Marco Gatti, Sds Finanze

Fonte Dire