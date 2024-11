San Marino. USL: 25 novembre 2024, intervista esclusiva. Donne che combattono per altre donne

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, USL intende fare la sua parte di rumore, aleggia infatti ancora troppo silenzio intorno alle tragedie andate macabramente in scena nel mondo. C’è poi una violenza meno plateale, di cui è parimenti importante parlare, che è quella economica e che anche oggi colpisce tante donne nostre concittadine. Le discriminazioni ci sono e si misurano in termini di stipendi talvolta più bassi rispetto ai colleghi uomini, che pure svolgono la stessa mansione con un dato particolarmente preoccupante perché racconta un fenomeno che anziché diminuire, si sta ampliando. Ne parleremo la mattina del 25 novembre, alle 10, in una intervista esclusiva che trasmetteremo sui nostri canali social.