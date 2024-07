San Marino. USL: in arrivo sulla Smac le agevolazioni della legge 115/2017, ne beneficeranno circa 4000 lavoratori del settore privato

Sono finalmente in procinto di essere liquidati i rimborsi IGR relativi alle prestazioni svolte oltre l’orario di lavoro contrattuale così come sancito dall’art. 17 della Legge 115/2017 e DD 137/2017.

Si tratta di cifre rilevanti per chi negli anni ha risentito di un’inflazione che ha colpito duramente il proprio potere d’acquisto.

Per lungo tempo gli importi da erogare su Smac sono rimasti incagliati anche per questioni le gate alla Legge stessa poi abrogata in parte dalla Legge 223/2020 che recita: (…) “a decorrere dal periodo di imposta 2021 sono abrogati l’articolo 17 della Legge 29 settembre 2017 n. 115” (…).

USL ha spinto molto affinché gli importi dovuti, riferibili agli anni 2018, 2019, 2020, venga no liquidati. “Ritengo, afferma l’SG Francesca Busignani, che sia stato e che sia doveroso portare avanti una fitta interazione perché quei lavoratori che ne hanno diritto, benefici no dell’ammontare dell’agevolazione riconosciuta al settore privato. Devo dire che c’è stata collaborazione con le Segreterie di competenza e con gli uffici preposti. Finalmente, do po un discreto periodo di interazione si è giunti, si spera, all’ultima fase, quella che sfocerà, presumibilmente, a fine luglio primi di agosto, nel pagamento di questi importi arretrati, con accredito su Smac di cui beneficeranno circa 4000 lavoratori del settore privato”.

A tal proposito invitiamo tutti i lavoratori del settore privato che avessero bisogno di in formazioni dettagliate in merito a recarsi presso USL, Centro Uffici Tavolucci, previo appuntamento telefonando allo 0549 907031.

“Questi soldi, rimasti sospesi per anni, prosegue l’SG Busignani, finalmente dovrebbero es sere liquidati, anche se, a onor del vero, la legge votata in Consiglio che mette queste cifre co sì come gli altri rimborsi IGR a disposizione non in liquidità ma solo su Smac, non ci piace e l’avevamo fortemente contestata. L’importante in ogni caso è non mollare di un centimetro e tenere costantemente sotto battuta questa situazione, anche quando ci sono rallentamenti o misunderstanding; perché ciò che conta è che vengano erogati i soldi che erano stati stanziati per Legge a favore dei Lavoratori e che, per un certo periodo, auspico realmen te terminato, sono finiti nel dimenticatoio”.

San Marino 09/07/2024

Unione Sammarinese Lavoratori – USL