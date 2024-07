San Marino. USL: inaccettabile il mancato rispetto dei contratti, i premi di produzione vanno pagati

Un rapporto di lavoro richiede massimo impegno da ambo le parti: da un lato il Lavoratore svolge al meglio il proprio compito, dall’altro il Datore di Lavoro attua le norme contrattuali e remunera il dipendente esattamente come previsto dal Contratto.

Peccato che ciò non accada sempre e che talvolta il Lavoratore non si trovi nella busta paga tutte le voci previste dal Contratto a cui hanno lavorato le OOSS e le Associazioni Datoriali.

Ci hanno segnalato casi in cui non vengono erogati i cosiddetti Premi Annuali o Premi Collettivi di Produttività, si tratta di voci che figurano nei Contratti dell’Industria e dei Servizi, che devono essere erogate nella busta paga di febbraio per l’Industria e in quel la di marzo per i Servizi.

Lo Staff di USL è disponibile a effettuare i dovuti controlli, invitiamo pertanto chi non li aves se ricevuti o avesse dubbi a tal proposito, a prendere appuntamento telefonando allo 0549/907031 e a recarsi presso la nostra sede, Centro Uffici Tavolucci orario continuato 8.35-18.00.

Inoltre, abbiamo inviato una nota all’Ordine dei Commercialisti per condividere alcune conside razioni, certi di rafforzare una collaborazione attiva volta a sanare le eventuali discrepanze, cogliendo al contempo l’occasione per fare le congratulazioni al neo eletto Presidente dell’Ordine.

L’Auspicio è che sempre più persone collaborino all’osservanza del rispetto dei diritti di chi la vorando contribuisce ogni giorno a far crescere, non soltanto dal punto di vista economico, il nostro amato Paese.

San Marino 23/07/2024

Unione Sammarinese Lavoratori – USL