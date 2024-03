San Marino. USL: nuovo sistema di tesseramento all’insegna della Green-Economy e dell’innovazione digitale

Quest’anno USL ha apportato un’evoluzione al sistema di tesseramento, in un’ottica di green economy e rispetto dell’ambiente.

La retorica sull’ambiente non interessa ad USL, ciò che conta è fare qualcosa di concreto e dare l’esempio nel proprio quotidiano mettendo in campo azioni, non parole.

Con l’iscrizione a USL offriamo un’assistenza professionale e pronta, con la nostra tessera di gitale una serie di vantaggi esclusivi, e ci impegniamo attivamente a ridurre l’impatto ambienta le adottando pratiche sostenibili.

Una delle principali novità è quindi la transizione verso una tessera digitale, che elimina la ne cessità di utilizzare materiali fisici e riduce le emissioni associate alla produzione e alla distri buzione delle tessere cartacee.

Inoltre, riconosciamo che alcuni potrebbero non avere ancora molta familiarità con la tecnolo gia digitale. Per questo motivo, abbiamo deciso di offrire un numero limitato di tessere carta cee presso i nostri uffici, garantendo che tutti possano fruire, tramite la nostra tessera, di tutti i nostri servizi e delle innumerevoli convenzioni stipulate, indipendentemente dal livello di fami liarità con la tecnologia.

Per visualizzare la tessera digitale, è necessario seguire quattro semplici passaggi, che sono chiaramente illustrati nella grafica allegata a questo comunicato. Inoltre, tutti gli iscritti riceve ranno la password necessaria per accedere alla propria tessera digitale.

QUINDI OCCHIO ALLA MAIL!

Siamo sempre disponibili a fornire ulteriori chiarimenti o assistenza a coloro che ne hanno bi sogno.

Lo staff USL è qui per voi, pronti a supportarvi anche in questo cambiamento e a rispondere a ogni vostra domanda.

Siamo entusiasti di vedere i benefici che questo nuovo sistema porterà a tutti noi e all’ambien te in cui viviamo.

Grazie per il vostro continuo sostegno e partecipazione al vostro, al nostro Sindacato.

San Marino 25/03/2024 Unione Sammarinese Lavoratori