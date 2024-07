San Marino. USL: ondate di calore, è urgente passare dalle parole ai fatti

La cronaca ripropone ogni giorno e ogni giorno archivia casi di infortuni sul lavoro tal volta fatali.

È vitale fare in modo che le condizioni di lavoro siano più sostenibili. Lavorare a temperature estreme può avere implicazioni molto gravi sulla salute delle persone. Per questo motivo da anni chiediamo soluzioni urgenti.

Nell’ultimo periodo ci sono stati diversi incontri presso l’ISS e più precisamente con l’U.O.S. di Medicina e Igiene del Lavoro, che dovrebbero sfociare in un agile libretto con alcuni suggerimenti per salvaguardare il benessere dei lavoratori quando essi si trovano ad operare al di sopra, o anche al di sotto, di determinate temperature.

Ma questo non può assolutamente bastare, avevamo chiesto un incontro due anni fa alla Segreteria per il Lavoro, l’anno scorso siamo stati ricevuti e ciò che ne è scaturito è stato un intento ad agire ma, successivamente ci siamo trovati a non avere più un interlocutore a causa della crisi di Governo e delle elezioni.

“Siamo di nuovo in estate e i lavoratori sono nuovamente alle prese con temperature insostenibili. Si vuole aspettare che qualcuno muoia per fare qualcosa? Le soluzioni normative tanto attese purtroppo non sono ancora arrivate e questo certo non giova al la salute delle persone. Occorre mitigare i rischi, creare norme a tutela – afferma l’SG Francesca Busignani – e non lo si può fare quando il problema si ripropone, perché è tardi per risolverlo nei tempi dovuti. È chiaro che in estate il caldo piace quando si è in ferie, magari al mare, in montagna o a casa sul divano col ventilatore acceso, ma nei posti di Lavoro, che siano all’aperto o al chiuso, ci devono essere tutte una serie di norme che tutelano le persone.”

L’appello è sempre il medesimo verso politiche di investimento sul capitale umano che si intersechino con il tema del mondo del Lavoro ed è per questo che chiediamo al nuovo Esecutivo di riprendere immediatamente un dialogo con USL e non solo, che porti, in tempi utili, norme strutturate e non interventi spot per proteggersi dal caldo.

San Marino 16/07/2024

Unione Sammarinese Lavoratori (USL)