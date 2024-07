San Marino. USL: violenza contro i disabili sui luoghi di lavoro, urgente inasprire le sanzioni

Negli ultimi tempi è venuta avanti una sensibilità nuova per cui l’attenzione è massima sulla discriminazione di genere e sulle molestie e violenze nei luoghi di lavoro.

Un tema altrettanto vitale che tuttavia rischia di rimanere nell’ombra è la violenza contro i disabili, violenza dalla quale sfortunatamente nemmeno il Titano è immune.

Si tratta di un fenomeno strisciante, subdolo e raccapricciante; tuttavia, c’è ancora chi considera una forma di divertimento personale prendere di mira chi con tutte le proprie forze lotta, pur fragile, avendo preso consapevolezza che la disabilità è una possibilità della vita, lavora e vive proprio come tutti gli altri.

Le pene per chi si spinge sino a fare violenza nei confronti dei disabili dovrebbero essere inasprite e la Legislazione del Lavoro meriterebbe un capitolo specifico proprio su questa tematica.

In Repubblica il Servizio Disabilità ha in carico circa 300 persone, seguite in modo che nessuno rimanga isolato; ciononostante c’è bisogno di nuovi strumenti e l’auspicio è che il lavoro portato avanti nella scorsa legislatura sull’inclusione lavorativa non rimanga chiuso in un cassetto. Serve condividerlo con le OOSS e che sfoci presto in un progetto di legge. Va inoltre rivisto il regolamento per il contratto terapeutico ed è urgente aderire alle normative internazionali.

Sempre rimanendo in ambito lavorativo, sarebbe molto importante investire sulla formazione e dare la possibilità a chi lo chiede, di potervi accedere gratuitamente.

C’è a San Marino uno sportello molto dinamico, lo sportello Disabilità, è qui che vengono por tate avanti le pratiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e sempre qui ci si può rivolgere per richiedere sussidi economici o pensioni, tuttavia, le difficoltà sono molteplici e le storie delle persone con disabilità sono tutte diverse.

È pertanto essenziale che il nuovo Governo si confronti con le OOSS, con le associazioni Datoriali e con chi lavora e gestisce i vari servizi a supporto e tutela, per fare in modo che le decisioni non siano calate dall’alto ma che rispondano esattamente a determinate esigenze.

Oltre la porta, solo chi è dentro comprende veramente, e il grido silenzioso è quello che uccide di più.

San Marino 03/07/2024

Unione Sammarinese Lavoratori – USL