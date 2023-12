San Marino. Utenze luce e gas: Sportello Consumatori e CSdL rettificano i dati relativi all’andamento delle tariffe dell’ultimo anno

Grazie ad alcune segnalazioni, pubblichiamo i dati con i medesimi riferimenti utilizzati dall’AASS

Le tabelle pubblicate nei giorni scorsi sono state oggetto di rilievi, da parte di persone che hanno ricostruito, come noi, le complesse modalità di calcolo delle tariffe indicizzate.

Siamo grati a questi cittadini che si sono presi la briga di effettuare le diverse comparazioni e ce le hanno segnalate.

In effetti, mentre le differenze relative all’energia elettrica sono pressoché insignificanti, per il gas sono rilevanti, dovute ad un errato utilizzo di un riferimento tecnico dei contatori, che varia a seconda della potenza impegnabile, determinando diversi coefficienti di calcolo.

Scusandoci per l’errore, pubblichiamo quindi le tabelle corrette, coscienti della necessità che i cittadini possano visualizzare l’andamento dell’ultimo anno, per potersi fare un’idea delle tendenze in atto rispetto alla proposta di tariffe fisse, pur nella consapevolezza che i valori possono cambiare repentinamente, anche in maniera considerevole, come la storia recente ci ha insegnato.

Visto che l’eventuale adesione alle tariffe fisse è vincolante per tutto il 2024, è oltremodo opportuno avere una pietra di paragone sul medesimo periodo già trascorso, tenendo conto che le nuove tabelle potrebbero non “spaccare il centesimo”, ma offrono comunque una visione utile a valutare le possibili conseguenze sul bilancio familiare rispetto alle abitudini di ciascuno.

