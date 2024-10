San Marino. Venerdì da dimenticare per la Juvenes Dogana: il San Giovanni ne fa tre

Tra le note dolenti della serata il doppio giallo di capitan Cevoli che lascia i suoi in dieci per oltre metà partita. L’espulsione di Zanni che pareggia i conti arriva troppo tardi

DOGANA (Serravalle, RSM) – sabato 5 ottobre 2024. Serata stortissima per la Juvenes Dogana. Il venerdì nero della formazione di Achille Fabbri è quello in cui subisce la terza sconfitta consecutiva in campionato a opera del San Giovanni, con gli uomini di Marco Tognacci che si impongono per 3-0. Entrambe le formazioni terminano in dieci con la differenza però che la squadra allenata da Achille Fabbri ha giocato tre quarti d’ora in inferiorità numerica.

A decidere la quinta partita del campionato sammarinese 2024/25 disputata allo stadio “Ezio Conti” di Dogana è senza dubbio un primo tempo shock in cui bastano tre episodi per condizionare un match che inizialmente sembrava equilibrato con a tratti prevalenza della Juvenes Dogana. Dopo che al 4′ un cross di Aprea arriva troppo lungo per i suoi compagni, la squadra in completo neroarancio ci crede quando Paszynski si trova ben servito all’8′ e non trova il tiro. Un minuto dopo grande occasione del San Giovanni quando Augusto Garcia Rufer piazza il destro che Aprea non riesce a deviare in porta prima dell’arrivo di Gentilini. Seguono nuove occasioni della Juvenes Dogana: al 14′ Paszynski manda di poco a lato, al 21′ Baldazzi prova la botta al volo che però viene deviata da un compagno, al 23′ Arradi serve Paszynski al centro che manca la deviazione vincente. Nel frattempo, al 19′, Pedini aveva salvato la propria difesa su Aprea lanciato a rete: sugli sviluppi del relativo corner, Stefano Sartini ci prova ma Gentilini para. Al 25′ si sviluppa un’interessante azione sulla destra sull’asse Pasolini-Ferrulli che attiva Paszynski per un tiro deviato in corner e al 34′ Baldazzi ci prova ma spara alto.

Arrivano gli episodi chiave del match: dopo che al 30′ Nicola Sartini sfiora il vantaggio su assist di De Nicolò, arrivano due gol nel giro di tre minuti. Al 36′ Nicola Sartini dalla difesa lancia lungo per Aprea che imbecca Augusto Garcia Rufer per un diagonale sul palo di destra valido come quarta rete stagionale. Al 39′ è 2-0 per gli uomini di Tognacci: Nicola Sartini servito da Augusto Garcia Rufer apre la difesa in due ed esulta per il primo sigillo stagionale. Al 40′ la Juvenes Dogana resta in dieci: il fallo di Cevoli su Garcia costa caro al capitano che deve lasciare il campo per doppio cartellino giallo. Al 42′ Baldazzi prova a riaccendere i compagni cercando di attivare un passaggio filtrante che viene fermato da Di Noto. Il primo tempo si chiude al terzo minuto di recupero quando il solito Nicola Sartini ha l’occasione del 3-0 dopo un allungo di Garcia e un rimpallo di Aprea, in questo caso allontana Valentini e l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

Nella ripresa Achille Fabbri prova il quadruplo cambio per dare una scossa all’ambiente. Le prime due occasioni sono a marca rossonera: al 47′ punizione di Celli debole su Gentilini, un minuto dopo Garcia prova il rimorchio ma nessuno ci arriva. La punizione al 49′ di Merli finisce alta ma dopo questo tentativo della Juvenes Dogana arrivano altre azioni di marca avversaria: Gentilini para prima al 50′ su Aprea e due volte al 52′ sugli sviluppo di un calcio d’angolo. Il numero 84 niente può invece quando al 56′ Aprea serve Nicola Sartini che si regala una doppietta e chiude la partita sul 3-0.

Il match però non finisce qui: il San Giovanni cerca ancora occasioni per mettere a segno un clamoroso poker. Lo fa al 58′ con il destro a giro di Nicola Sartini, deviato da Gentilini con una bella parata, e al 60′ con una nuova azione sempre firmata Aprea-N. Sartini viziata da fuorigioco. Stesso copione di questa azione anche al 64′ con parata di Gentilini prima del fischio di off side.

I tentativi della Juvenes Dogana di salvare il salvabile non mancano: al 62′ il destro dalla distanza di Tani va in corner, al 62′ Arradi chiede un fallo di mano in area che non viene ritenuto dubbio dal direttore di gara, al 68′ Simeoni prova la girata ma Di Noto arriva facilmente sul pallone. Ancora azioni per gli uomini di Fabbri: al 72′ Paszynski prova a disturbare Di Noto in area senza riuscirci, al 76′ sulla sponda del polacco ci prova Syllam senza successo, ancora all’85’ Simeoni crosa al centro ma Merli toglie la palla da una possibile conclusione di Arradi. Merli ci prova ancora all’88 con una conclusione su punizione calciata a distanza, un minuto dopo il numero 30 della Juvenes Dogana non arriva sul pallone bene servito da Traglia. Ultimo tentativo per trovare il gol della bandiera è quello di Tani al 91′, il cui tiro finisce alto. Da segnalare che al 92′ il San Giovanni resta in dieci per doppia ammonizione di Zanni: il secondo cartellino è per proteste. I conti in campo dunque si pareggiano ma il tempo è scaduto. Finisce 3-0 per il San Giovanni e per la Juvenes Dogana si chiude, sotto la pioggia, una serata da dimenticare in fretta.

Il tabellino dell’incontro

San Giovanni – Juvenes Dogana 3-0

San Giovanni: Di Noto, Vandi, Sartini S. (86′ Senja), Robba, Celli, Garcia, De Nicolò (69′ Cocco), Corinti (74′ Bastianelli), Aprea (85’ Conti), Sartini N. (74′ Zanni), Garcia. A disposizione Montebelli, Santini, Boldrini, Pruccoli. All. Tognacci

Juvenes Dogana: Gentilini, Valentini, Cevoli, Mazzavillani, Pedini (46′ Simeoni), Arradi, Pasolini (46′ Merli), Tani, Baldazzi (46′ Sylla, 82′ Traglia), Paszynski, Ferrulli (46′ Rodriguez), A disposizione Battistini, Omgba, Gatti, Lisi. All. Fabbri

Arbitro: Albani (assistenti Macaddino e Tura, quarto uomo Ricciarini)

Reti: 36′ Augusto Garcia Rufer, 39′ e 56′ Nicola Sartini

Ammoniti: Sartini S., Zanni (San Giovanni); Baldazzi, Cevoli (Juvenes Dogana)

Espulsi: 40’ Cevoli, 92’ Zanni