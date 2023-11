San Marino. Vento, fuorigioco e un super Nardi stoppano la Juvenes Dogana: vince il Tre Fiori

I gialloblù s’impongono per 5-1, in una partita comunque combattuta. Amati: “Dispiace, domenica strana”

In un pomeriggio condizionato dal clima, con la sede e l’orario dell’incontro cambiati all’ultimo a causa del forte vento, la Juvenes Dogana cede il passo al Tre Fiori, vincitore per 5-1 nell’ottavo turno del Campionato sammarinese. Una sfida strana, “difficile da commentare e molto condizionata dalle raffiche”, come afferma l’allenatore biancorossoblù, Manuel Amati, in cui è il cinismo dei gialloblù a fare la differenza. La squadra di Andrea De Falco scappa nel primo tempo, con le reti di Tommaso Bernardi ed Eric Fedeli, quella di Serravalle prende il possesso del gioco della ripresa e risponde creando tante occasioni, ma il tentativo di rimonta s’infrange sui guantoni di Michele Nardi, che respinge un rigore a Francesco Stella e poi compie due paratone, e sul goal annullato a Davide Merli per fuorigioco, “di cui non avremo mai certezza – dice Amati –, non essendoci, purtroppo, immagini della partita”. Superata l’ora di gioco, il Tre Fiori si ritrova e colpisce ancora, con Vincenzo Cirrottola, Giacomo Cecconi e di nuovo Bernardi. In mezzo a queste reti, c’è spazio anche per una marcatura della Juvenes Dogana, con Riccardo Colonna.

“Ci voleva un po’ di fortuna nel vincere il sorteggio per il campo, nel primo tempo, cosa che non abbiamo avuto: sembra un fatto banale, ma in realtà non lo è, perché il vento soffiava tutto verso un lato – spiega Amati –. Per dire, l’1-0 è nato da un tiro che sarebbe uscito sicuramente e invece ha preso velocità, è rientrato, ha colpito il palo ed è finito in porta. In occasione della seconda rete sono stati bravi loro, costruendo una bella azione. A inizio ripresa abbiamo preso in mano il gioco noi, creando occasioni, sbagliando un rigore, segnando una rete, poi annullata, e infine venendo bloccati da due parate miracolose di Nardi, davvero stupende. Dopodiché, si è ripetuto quanto era accaduto contro la San Marino Academy: appena abbiamo effettuato due sostituzioni, per cercare di mettere a posto la partita e dare l’assalto alla loro porta, abbiamo invece preso goal. La rete del 3-0 è stata quella che ha un po’ chiuso l’incontro e lì abbiamo commesso l’errore di non arginare la quarta e la quinta, che sono seguite”.

Nonostante la sconfitta, la Juvenes Dogana rimane nella metà alta della classifica, a pari punti (11) con il Cosmos. Le due squadre occupano la sesta e la settima posizione e si affronteranno proprio nel prossimo turno di campionato. Tuttavia, ad Amati resta comunque il rammarico per il risultato maturato contro il Tre Fiori: “Dispiace. È una domenica strana, mi sembra difficile dire che meritassimo un passivo così, perché i ragazzi sono stati bravi. Però, nei vari episodi gli avversari lo sono stati di più e in una partita finita 5-1 è anche difficile dire che il Tre Fiori non abbia meritato di vincere. Sono una squadra forte, più di quanto credessi. Se non altro, la nostra classifica non è compromessa: rimaniamo in una posizione stabile e domenica ce la giocheremo a pari punti contro il Cosmos”.

