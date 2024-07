San Marino. Verso il nuovo Congresso di Stato e Consiglio Grande e Generale. Le indiscrezioni

Il primo passo della XXXI legislatura è stato fatto, ma ne mancano altri tre per darle pieno avvio. Dopo la nomina – ieri – a Palazzo della Giunta Permanente delle Elezioni, l’8 e il 9 del mese il parlamento tornerà a riunirsi per uno dei momenti più emozionanti: il giuramento dei consiglieri eletti. La settimana del 15 sarà invece dedicata alla nomina del Congresso e alla discussione sul Programma di Governo. Entro quella data, quindi, la nuova maggioranza dovrà aver definito tutte le deleghe, anche secondarie, e messo nero su bianco l’azione dell’Esecutivo.

Pare che il confronto, questa volta, stia procedendo senza intoppi. Libera dovrebbe mantenere tutte le deleghe della Segreteria Territorio e Ambiente, compresa l’Azienda Lavori Pubblici. Riguardo alla Segreteria Lavoro, se da una parte perde Sport e Informazione – che vanno rispettivamente ad AR e PSD – dall’altra guadagnerebbe Innovazione Tecnologica e Transizione Ecologica, mantenendo Programmazione Economica e rapporti con l’Azienda dei Servizi. Alleanza Riformista, con l’Industria, non ottiene solo lo sport: secondo indiscrezioni si sarebbe “aggiudicata” anche le Telecomunicazioni, fino a ieri tra le deleghe degli Esteri.

L’Informazione sarà, invece, della Segreteria Turismo mentre il Segretario agli Interni avrà tra i suoi compiti anche la semplificazione normativa, nella scorsa legislatura in capo all’Industria. Quanto ai nomi dei futuri congressisti, il Pdcs ha avviato le consultazioni per decidere la propria squadra – fermo restando la riconferma di Luca Beccari e Marco Gatti ad Esteri e Finanze – occorre ancora individuare chi ricoprirà il ruolo alle Segreterie Cultura, Sanità e Giustizia, che pare abbia tra le sue deleghe non solo la Famiglia ma anche le Pari Opportunità. Anche se manca l’ufficialità, è invece cosa fatta in casa di Libera e del Psd, con Matteo Ciacci, Alessandro Bevitori, Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi. Partita chiusa anche in Alleanza Riformista, che ha scelto Rossano Fabbri. San Marino Rtv