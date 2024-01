San Marino. Verter Casali ospite della Genga per la Camminata della Memoria il 27 gennaio 2024

Il professore di storia parlerà della presenza degli ebrei a San Marino attraverso i secoli, poi si parte per l’escursione attraverso i luoghi della II Guerra Mondiale. Sabato 27 gennaio, Borgo Maggiore

Torna la “Camminata della Memoria” il 27 gennaio prossimo, uno degli appuntamenti più significativi del calendario escursionistico dell’Associazione La Genga. E come sempre, la camminata sarà preceduta da una breve riflessione sugli eventi legati alla II Guerra Mondiale. Ospite graditissimo di questa edizione sarà il professor Verter Casali che interverrà sulla storia degli ebrei a San Marino e come è stata affrontata la situazione dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali.

La presenza sul Titano di una piccola comunità ebraica risale a molti secoli fa, probabilmente fin dal Basso Medioevo, quando era tollerata la permanenza di poche famiglie (due o tre al massimo) esclusivamente per motivi economici. Gli ebrei infatti potevano prestare denaro, mentre per i cattolici era una pratica assolutamente vietata e considerata reato. Pertanto, essi chiedevano periodicamente permesso alle autorità e hanno risieduto in Città almeno fino al 1600. Poi non se ne sa più niente. Fino agli anni Quaranta del secolo scorso.

Al termine dell’intervento del professor Casali, si parte per l’escursione che prevede un giro ad anello e quindi tornare al luogo di partenza.

L’appuntamento è a Borgo Maggiore, sotto i portici, alle ore 20 di sabato 27 gennaio. Dopo la presentazione, il percorso si snoderà attraverso le gallerie Borgo e Montalbo, quindi risalita in Città con visita al centro storico, al Ghetto e ai luoghi del bombardamento. Rientro a Borgo Maggiore attraverso la Costa dell’Arnella per un ristoro a base di dolci e vin brulè, che sarà servito sotto il porticato. Arrivo previsto per le ore 23 – 23,30.

È un percorso di primo livello, perché non è molto lungo, ma presenta alcuni tratti in salita. Nel dettaglio: lunghezza, 6,5 chilometri; dislivello, 200 metri. Si consigliano scarpe da trekking, torce elettriche, un giubbetto catarifrangente e abbigliamento adeguato alla stagione.

La partecipazione alla camminata è libera, senza necessità di prenotazione.

Il percorso si fa con qualsiasi tempo! Contributo escursione € 3,00.

San Marino 23 gennaio 2024