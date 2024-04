San Marino. VIBRAZIONI TITANICHE. 14 Artisti Sammarinesi sul palco. Sabato 27 aprile 2024 – Teatro Nuovo – Dogana – ore 21:00

VIBRAZIONI TITANICHE

14 Artisti Sammarinesi sul palco

sabato 27 aprile 2024 – Teatro Nuovo – Dogana – ore 21:00

La San Marino Concert Band – La conduzione di Marco Corona

La direzione artistica e gli arrangiamenti musicali del M° Dino Gnassi

I TITANICI ARTISTI SAMMARINESI:

Valentina Monetta, Labiuse, Alice Guardigli, Why-XES, Gynevra, Paco Zafferani, Micaela Salvatori, Giorgio Belluzzi, Maria Grazia Brandi, Michael “Banner” D’Elia, Cristian Bernardi, Thunder Brothers: Giordano Bruno Luisè e Stefano Sammaritani.

Fotografo ufficiale: Simone Maria Fiorani – Social Media by Luisè Social Media

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Teatro Nuovo di Dogana, sabato 27 Aprile alle ore 21.00, dove l’arte si trasforma in una Vibrazione Titanica. Immergiti in questa avventura musicale con 14 artisti sammarinesi eccezionali che calcheranno il palco, pronti a regalarti un’esperienza senza precedenti.

La San Marino Concert Band sarà il fulcro musicale della serata accompagnando tutti gli artisti sotto la direzione artistica visionaria e gli arrangiamenti musicali innovativi del Maestro Dino Gnassi. Con il patrocinio della Segreteria Istruzione e Cultura.

A condurre lo show, il carismatico Marco Corona, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio musicale eccezionale.

Dall’energia cruda del Blues alla melodia orecchiabile del Pop, dall’adrenalina del Rock alla profondità del Soul, dalla festa scatenata della Disco alle rime incisive del Rap, fino alla grinta del Grunge…

Assisterai ad una fusione titanica tra Generi ed Ere musicali, con la San Marino Concert Band che offrirà un sostegno sonoro maestoso. Sul palco, una selezione di artisti sammarinesi darà vita a stili, generi ed interpretazioni uniche, dimostrandosi veri e propri “Titani” della scena musicale.

Queste “Vibrazioni Titanica” non sono solo un concerto: quello che ti aspetta è un viaggio che ti porterà oltre i confini della musica, in un mondo ricco di suoni, immagini ed emozioni, un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica di ogni genere. Non perdere questa serata epica!

Ti aspettiamo a teatro per condividere insieme emozioni indimenticabili.

Ingresso: € 13 – Prevendita online: Vivaticket – Prevendita fisica: Freeshop Centro Atlante

Biglietteria del Teatro la sera del concerto 27 APRILE 2024 – Teatro Nuovo

San Marino Concert Band