San Marino. Victor: Lattarulo torna ad affrontare il suo passato recente, ad Acquaviva arriva il Lentigione

Nuova sfida per la Victor San Marino, che domenica è pronta a ospitare ad Acquaviva il Lentigione nella terza giornata del campionato di Serie D, Girone D.

Tra gli uomini più in forma del momento e autore del vantaggio durante la gara contro la Pistoiese, c’è Isaia Lattarulo che torna ad affrontare il Lentigione, squadra nella quale ha militato nella scorsa stagione. “Sarà sicuramente emozionante rincontrare una squadra in cui ho giocato fino a qualche mese fa e dove sono rimasto in buoni rapporti con molti compagni, che ritroverò e con cui ho passato dei bei momenti” ha dichiarato il centrocampista biancazzurro.

Una vittoria e un pareggio in due partite per il Lentigione, che occupa il quarto posto della classifica. Lattarulo commenta così lo stato attuale della squadra emiliana: “Hanno costruito una squadra importante per disputare un campionato di vertice. Il Lentigione arriverà qua per fare la partita e cercare di portare a casa i tre punti. D’altra parte, sappiamo che ci aspetterà una partita difficile e noi dovremo disputare una gara di livello e affrontarla con la giusta concentrazione mentale”.

La formazione di Stefano Cassani ha iniziato il suo campionato raccogliendo un solo punto, ma esprimendo sempre un buon calcio e cercando di imporre la sua filosofia di gioco sia in casa che fuori. Lattarulo commenta: “Veniamo da buone prestazioni, ci mancano i tre punti. Abbiamo un po’ di rammarico per la sfida contro il Fanfulla, prima di rimanere in inferiorità abbiamo avuto il pallino del gioco, dopo è stato difficile difendere. A Pistoia, dopo il rigore concesso, abbiamo avuto 20-30 minuti in cui abbiamo abbassato la concentrazione e, complice anche l’atmosfera di uno stadio molto accesso e la poca esperienza, gli avversari hanno trovato il gol vittoria. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e siamo riusciti a contenere il risultato contro una squadra che ha ambizioni importanti. Dobbiamo essere più concreti e determinati. Stiamo crescendo e lavorando bene quotidianamente, serve esperienza e queste due partite in D c hanno già fatto capire che sarà un campionato difficile”.

Infine, il centrocampista classe 1998 si esprime sui suoi primi mesi sul Titano: “Mi sono integrato molto bene, qui ho trovato uno staff molto preparato e professionale e degli ottimi compagni. C’è una gran disponibilità da parte di tutti nel fare integrare le persone in gruppo, anche con la società ho avuto un buon rapporto sin da subito”.

Domenica calcio d’inizio ad Acquaviva previsto per le ore 15.00. I biglietti per la partita saranno disponibili al botteghino dello stadio: costo intero 15,00€, ridotto (donne e over 60) 10,00€, gratis per Under 16.