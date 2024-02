San Marino. Vieni a festeggiare il carnevale in teatro a Serravalle!

Domenica 11 febbraio alle ore 16.30 presso la sala polivalente Auditorium Little Tony, tutti i bambini sono invitati a partecipare al Carnevale organizzato dalla Giunta di Castello di Serravalle, si inizia subito con un emozionante e fantastico spettacolo “Casa per Caso” della compagnia Bradipoteatar dove per chi si presenterà in maschera, avrà diritto al biglietto ridotto per l’intera famiglia ma non è finita qui! Dopo la rappresentazione teatrale infatti ci sarà la vera festa con la premiazione della maschera più bella insieme alla merenda offerta dalla Giunta. Viste le restrizioni sul traffico in atto per il “bomba day”,si ricorda che la sala è accessibile e raggiungibile secondo le indicazioni fornite dall’ordinanza della protezione civile consultabili anche sulla pagina facebook e sul sito www.castello.serravalle.sm. Per poter partecipare, vi invitiamo a prenotare i biglietti chiamando il numero 3357345340 o mandando un’e-mail all’indirizzo salapolivalente@castello.serravalle.sm. Il costo del biglietto, per lo spettacolo, intero è di 9€, il ridotto (per bambini e ragazzi fino ai 18 anni e per i pensionati) è di 6€ mentre i bambini fino ai 3 anni di età hanno diritto all’ingresso gratuito.

Sala Polivalente Giunta Castello Serravalle