San Marino. Vieni in farmacia e… dona un farmaco a chi ha bisogno!

Da ieri, martedì 6 febbraio, e fino al prossimo lunedì, è possibile donare medicinali alle persone in condizioni di povertà sanitaria, grazie alle Giornate di Raccolta del Farmaco, organizzate dall’ISS in collaborazione con Fondazione Banco Farmaceutico ET S.

Le farmacie coinvolte sono anche per questa edizione quelle di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore e i farmaci che si potranno donare – previo acquisto – sono quelli senza obbligo di ricetta e già predisposti negli espositori dedicati.

Durante tutta la giornata di sabato 10 febbraio, oltre al personale in turno nelle farmacie, si aggiungeranno circa 60 volontari che si alterneranno, in turni di un’ora ciascuno, per informare e supportare l’utenza nella scelta dei prodotti da donare.