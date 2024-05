San Marino. Vigilia di semifinale per La Fiorita. Zavoli: “Abbiamo meritato il passaggio del turno. Il Murata? Una squadra forte e organizzata”

Prosegue il cammino de La Fiorita nei playoff di campionato che mettono in palio un posto in Uefa Conference League. Il pareggio nella sfida di ritondo dei quarti di finale di mercoledì sera contro la Folgore, sommato alla vittoria di misura nella gara d’andata, ha sancito l’approdo in finale, dove i gialloblù attendono ora il Murata. Sfida d’andata domani ad Acquaviva (ore 15:00), ritorno tra sette giorni a Montecchio (ore 17:30).

Matteo Zavoli, tornato in campo mercoledì sera dopo l’operazione al menisco del ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, commenta così il risultato conquistato.

“Nell’arco dei 180 minuti abbiamo dimostrato di meritare il passaggio del turno – dice -. È un bel risultato, che ci dà ancora più consapevolezza dei nostri mezzi”.

Riguardo alla sua prestazione, e a quella di un reparto che ha dimostrato di essere tra i più forti del campionato, il portiere dice: “Erano due mesi che non giocavo, sono contento della mia prestazione. Sono affiancato da ottimi compagni. Lo dicono i numeri, siamo una difesa molto compatta e una squadra organizzata e lo dimostriamo in campo”.

L’ostacolo verso la finale è ora rappresentato dal Murata.

“Una squadra forte e anch’essa organizzata – commenta Zavoli -. Hanno entusiasmo e diversi giocatori di qualità. Non sarà una sfida semplice ma, come sempre, scenderemo in campo per puntare alla vittoria”.

